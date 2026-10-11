Kiev respalda a Zelenski y considera que las palabras de Trump "confirman que lo está haciendo bien"

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El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha salido este sábado en defensa de su presidente, Volodimir Zelenski, tras las recientes críticas del mandatario estadounidense, Donald Trump, quien ha sugerido que "ha llegado el momento" de renovar el liderazgo en Kiev por su falta de acuerdos con Rusia.

A este respecto, el ministro ucraniano ha respondido que los ataques de Washington solo "confirman que Zelenski está haciendo bien su trabajo" y que, por ello, "merece apoyo".

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"El presidente Zelensky lidera nuestra nación en un momento de guerra: una guerra por la independencia, la libertad y la dignidad. Cuenta con el apoyo del pueblo ucraniano, y ellos tienen derecho a decidir. Las declaraciones desde el extranjero solo confirman que está haciendo bien su trabajo. Merece apoyo", ha resaltado Sibiga en una publicación en sus redes sociales.

La réplica ucraniana se ha producido pocas horas después de que Donald Trump declarase desde la base aérea de Andrews, en Maryland, que "ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente".

El mandatario estadounidense ha achacado la falta de avances en el conflicto a la negativa de Zelenski a negociar con Rusia, asegurando que el líder ucraniano "podría haber resuelto esta guerra muchas veces" pero "ha elegido no hacerlo".

El descontento de Trump con Kiev ha crecido después de los últimos ataques de las Fuerzas Armadas ucranianas contra las refinerías de petróleo rusas para intentar frenar la ofensiva militar rusa sobre el este de Ucrania a pesar de las advertencias de Washington, que acaba de anunciar el levantamiento de las sanciones a la exportación de diésel ruso.

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Trump anunció el pasado viernes un acuerdo "trascendental" con su homólogo ruso para que Rusia suministre "inmediatamente" más de 300.000 toneladas de combustible diésel al mercado estadounidense y global. El acuerdo prevé el suministro de "otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y 1.000.000 de toneladas inmediatamente después", aunque, para Zelensky, esto se trate de un "regalo" para que Rusia financie el conflicto iniciado en febrero de 2022.