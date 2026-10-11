Independiente del Valle, más cerca de ganar por segunda vez el título

Guardar

Guayaquil (Ecuador), 10 oct (EFE).- Independiente del Valle remontó este sábado el partido que perdía de local ante Aucas, se impuso por 2-1 y quedó más cercad de conquistar el titulo de la Liga ecuatoriana por segundo año seguido.

Aucas se adelantó en el primer tiempo con gol de Piero Guzmán, pero en el segundo tiempo llegó la reacción del equipo local con goles del paraguayo Hugo Quintana y del ecuatoriano Steven Góngora.

PUBLICIDAD

Independiente del Valle, dirigido por el entrenador uruguayo Joaquín Papa, suma 77 puntos. Macará, el segundo, tiene 54 y se medirá este domingo con Universidad Católica.

La derrota dejó sin opciones al Aucas, que permaneció en el cuarto puesto con 50 unidades.

Guayaquil City aprovechó un triplete del argentino Diego Dorregaray para vencer de remontada por 3-2 a Emelec, que en el primer tiempo ganaba con doblete de Ronie Carrillo.

Guayaquil City es segundo del cuadrangular final de la Liga Pro, con 43 puntos, a 4 del líder, Libertad. Emelec es último con 39 unidades.

Manta derrotó por 1-0 a Técnico Universitario con gol de Jostin Alman en la disputa del hexagonal del descenso, en el que buscará salvar la categoría para la Liga Pro 2027.

A pesar del triunfo, Manta se mantuvo en el último lugar con 27 puntos frente a los 32 de Delfín, que es penúltimo, y los 33 del antepenúltimo, Técnico Universitario.

La segunda fecha del hexagonal por el título de este año concluirá este domingo con los siguientes partidos: Universidad Católica-Macará y Liga Deportiva Universitaria de Quito-Barcelona; mientras el choque entre Orense y Deportivo Cuenca pondrá fin a la segunda fecha del hexagonal del descenso. EFE

PUBLICIDAD