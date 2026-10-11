El uruguayo Homenchenko anota e impulsa a Querétaro a la cima en México

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Querétaro (México), 10 oct (EFE).- El uruguayo Santiago Homenchenko anotó de penalti este sábado uno de los dos goles de la victoria de Querétaro por 2-0 sobre Atlante que le ha elevado provisionalmente a la cima del torneo Apertura mexicano junto con América y Toluca en la undécima jornada.

Denilson Muñoz hizo el gol que puso la guinda a la victoria.

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Querétaro llegó a 20 puntos de 33 posibles, los mismos de América y Toluca.

Atlante quedó estacionado en 15 unidades en el decimoquinto escalón.

En el minuto 23, el nacido en Ramallo fue derribado en el área por el estadounidense Walter Portales. El árbitro concedió el penalti, que 2 minutos después ejecutó de zurda Homenchenko al costado derecho de Óscar Jiménez.

En el segundo tiempo Atlante adelantó líneas en busca del empate, pero Querétaro jugó a la contra y en una de esas descolgadas el español Iker Benito Sánchez asistió a Denilson para sellar el 2-0 en el minuto 50.

Este mismo sábado, Juárez, colista de la clasificación, igualó 1-1 con Tijuana, que tiene en el banquillo al uruguayo Sebastián Abreu.

Tijuana se fue en ventaja a través de un penalti convertido por el español de origen marroquí Mourad El Ghezouani. Juárez empató a través del brasileño Rodrigo Dourado.

Tijuana suma 15 puntos y ocupa el octavo puesto. Juárez es decimoctavo con 4.

Más tarde en duelo de entrenadores argentinos, el Atlas de Hernán Crespo se medirá con el Guadalajara de Gabriel Milito.

América, dirigido por el uruguayo Guillermo Almada, jugará en el estadio Azteca contra Monterrey, del argentino Matías Almeyda. EFE