Barbón cierra su viaje a Argentina visitando la Residencia Tinetense de Buenos Aires

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El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha visitado la Residencia Asturiana Asociación Civil Club Tinetense, un centro para personas mayores fundado por emigrantes asturianos en Argentina, que se ha convertido en la última parada de su viaje oficial a Argentina y Uruguay.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, el jefe del Ejecutivo ha destacado "el compromiso de la colectividad asturiana con el cuidado y la atención a las personas mayores", una responsabilidad que, según ha señalado, "forma parte de la manera de ser y de entender la vida de Asturias".

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Barbón ha explicado que Asturias se extiende más allá de sus fronteras geográficas a través de las comunidades asentadas en otros países. "Asturias no solo está dentro de sus fronteras naturales, en esa pequeña comunidad que se asoma al mar Cantábrico, que no deja de ser una prolongación del océano Atlántico, que no nos separa, sino que nos une", ha dicho.

También ha puesto en valor el trabajo desarrollado por la Residencia Tinetense para "ofrecer a las personas mayores un espacio de convivencia, atención y calidad de vida". En su intervención ha defendido la necesidad de garantizar los servicios sanitarios, residenciales y asistenciales que precise cada persona.

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A su juicio, el trabajo de la Residencia Tinetense demuestra que "la huella asturiana también se expresa a través del cuidado y la solidaridad". En este sentido, ha agradecido la labor de la dirección, la comisión responsable del centro y sus trabajadores y trabajadoras. También se ha dirigido a las personas residentes, a quienes ha animado a disfrutar de cada etapa de la vida. "Es falso pensar que hay edades buenas y otras que no lo son. Cada momento tiene su afán, cada instante tiene sus recuerdos y cada oportunidad de compartir tiene su esperanza", ha expresado.