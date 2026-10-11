Atacado con un dron un buque en las costas de Omán, en el estrecho de Ormuz

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La agencia de comercio marítimo de la Armada británica ha advertido a última hora de este domingo de un ataque con dron contra un buque cisterna en las costas de Omán, en el estrecho de Ormuz, del cual se está actualmente evacuando a la tripulación, si bien "se desconocen" hasta el momento los daños causados y el impacto ambiental derivado del incidente.

Actualizando información acerca de un "incidente" previo de "un buque cisterna en las proximidades del fondeadero de Sohar, Omán", cuya naturaleza no había detallado, el centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha obtenido "confirmación" de la embarcación "fue alcanzada por un vehículo aéreo no tripulado (UAV)".

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"Las autoridades locales están colaborando en la evacuación de la tripulación", ha señalado el órgano, si bien no ha precisado daños personales y también ha subrayado que "en el momento de esta actualización se desconocen la evaluación de los daños y el impacto medioambiental".

De cualquier modo, y sin aludir a ningún posible atacante, ha recomendado "a los buques que naveguen con precaución y comuniquen cualquier actividad sospechosa al UKMTO mientras las autoridades investigan el caso".

La nueva información aportada por la agencia de comercio marítimo de la Armada británica llega tras unas convulsas últimas 24 horas en las que Irán ha informado en hasta en dos ocasiones de explosiones en sendos superpetroleros por la detonación de minas navales, mientras que Estados Unidos reivindicó en la noche del sábado (madrugada del domingo en Ormuz) el lanzamiento de un proyectil contra un buque carguero panameño por ignorar sus reiteradas advertencias e intentar violar su bloqueo naval contra la República Islámica.

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Además, el propio UKMTO ha informado horas antes este domingo del impacto de un proyectil cuando cruzaba el estrecho de Ormuz --sin apuntar tampoco a ningún atacante--, aunque, en este caso, ha indicado que "toda la tripulación se encuentra bien" y que "no se ha informado de ningún impacto medioambiental".