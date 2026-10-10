Un petrolero se incendia en el estrecho de Ormuz tras sufrir un impacto que Irán atribuye al choque con una mina

11/10/2026 UKMTO POLITICA UKMTO

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Un súper petrolero que navegaba por el estrecho de Ormuz se ha incendiado este sábado tras recibir el impacto de un proyectil en su costado, según ha informado la agencia de comercio marítimo de la Armada británica (UKMTO, por sus siglas en inglés) y la Guardia Revolucionaria de Irán, que ha asegurado que el buque ha sufrido una explosión masiva tras colisionar con una mina marina cuando intentaba abandonar la zona sin autorización.

La UKMTO ha precisado en un comunicado que la tripulación del buque se encuentra a salvo pese al incendio desencadenado a bordo.

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"El capitán de un petrolero que se dirigía al exterior ha informado de que el buque ha sido alcanzado en el costado de babor por un proyectil desconocido, lo que ha provocado un incendio a bordo. La tripulación se encuentra a salvo. En el momento de redactar este informe, se desconocen la evaluación de los daños y el impacto medioambiental", reza el comunicado.

Por otro lado, según el comunicado difundido por la Guardia Revolucionaria Islámica, el superpetrolero transportaba crudo con los sistemas de navegación y posicionamiento apagados, e intentaba transitar por una ruta tachada como "peligrosa" por la fuerza militar.

Aunque no se ha atribuido directamente el ataque, Teherán ha acompañado el anuncio de una advertencia formal al asegurar que "un terrible incendio será el fin de todo petrolero infractor" que ignore las normativas de navegación en el estrecho de Ormuz.

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