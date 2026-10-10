Bertín Osborne aclara su situación sentimental y habla de su relación actual con Gabriela Guillén

Bertín Osborne ha acudido a la boda de Miguel Sierralta y Alicia, donde ha coincidido con numerosos rostros conocidos y ha atendido a los medios de comunicación. Fiel a su habitual sentido del humor, el cantante ha bromeado sobre su situación sentimental, aunque también ha dejado claro que no está dispuesto a dar explicaciones sobre su vida privada. En los últimos días, su nombre ha vuelto a acaparar titulares tras ser relacionado con una mujer brasileña llamada Sofía, un asunto sobre el que ha preferido mantener la discreción.
*No quiero desmentir y no tengo que decir nada. En mi vida privada no tengo que compartirla con nadie*, ha afirmado cuando le han preguntado directamente por esta supuesta relación. Visiblemente cansado de las preguntas recurrentes sobre su vida amorosa, Bertín ha pedido a los reporteros que se interesen por otros aspectos de su actualidad y ha insistido en que, si algún día tiene una relación que quiera hacer pública, no tendrá inconveniente en contarlo. *Soy un tío soltero y libre, puedo hacer lo que me dé la gana*, ha sentenciado, dejando claro que no considera necesario dar explicaciones sobre sus amistades ni sobre las personas con las que sale.
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El artista también ha aprovechado el encuentro para aclarar cómo se encuentra su relación con Gabriela Guillén, madre de su hijo, después de los rumores que han circulado sobre ellos. Bertín ha confirmado que acaba de comer con ella y que todo está bien, tanto entre ambos como con el pequeño. *Un tío normal, con una ex normal, un niño maravilloso, y ya está, y nos llevamos fenomenal*, ha explicado, restando importancia al revuelo mediático que rodea su relación. Además, ha asegurado que mantiene una buena relación con todas sus exparejas y que no quiere problemas con nadie, afirmando que se encuentra en un momento de tranquilidad personal.
En cuanto a su faceta profesional, Bertín ha confirmado que ha regresado a los escenarios para cumplir con algunos compromisos, aunque todavía no tiene claro cuáles serán sus próximos pasos cuando comience la nueva temporada. Durante su conversación con la prensa, el cantante ha reconocido que está tranquilo y ha recurrido a una expresión que resume bien su actitud actual: *Estoy en modo avión*. Una declaración de intenciones con la que parece dejar claro que, al menos por ahora, prefiere disfrutar de su vida sin entrar en polémicas ni alimentar las especulaciones sobre su corazón.
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