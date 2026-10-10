Un aliado de Flávio Bolsonaro es declarado gobernador electo de Río de Janeiro

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São Paulo, 10 oct (EFE).- El político ultraderechista brasileño Douglas Ruas, un aliado del candidato presidencial Flávio Bolsonaro, fue declarado este sábado gobernador electo del estado de Río de Janeiro, tras un recuento de los votos.

Ruas obtuvo el 50,8 % de las papeletas en el tercer estado más poblado del país, frente al 44,1 % de Eduardo Paes, apoyado por el presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, según el recuento del Tribunal Regional Electoral realizado hoy.

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El procedimiento ocurrió después que la justicia anulara los apoyos al candidato a gobernador Anthony Garotinho, tercero con el 3,1 % de las papeletas, al considerar que este era inelegible.

"Río de Janeiro tendrá un gobernador y un presidente de la República alineados para que, a partir de enero del año que viene, declaremos la guerra a los narcoterroristas del Comando Vermelho y del PCC (Primeiro Comando da Capital)", afirmó el viernes Bolsonaro durante un acto junto a Ruas.

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La victoria de Ruas fue una de las grandes sorpresas de los comicios del domingo pasado, ya que ninguna encuesta pronosticaba que este quedara por delante de Paes, considerado el favorito.

El gobernador electo de 37 años es inspector de la Policía regional y, antes de presentarse a la elección, ocupaba el cargo de presidente de la Asamblea legislativa de Río de Janeiro.

Con la confirmación del resultado a favor de Ruas, el Partido Liberal (PL) de Bolsonaro obtuvo seis gobernaciones, el mayor número entre todas las formaciones, reflejo del avance de la extrema derecha en el país.

Aunque no forman parte del PL, los gobernadores electos de São Paulo y Minas Gerais, las dos regiones más pobladas del país, también han cerrado filas con Bolsonaro.

Del otro lado, el Partido de los Trabajadores de Lula logró elegir apenas a tres gobernadores, todos en la región noreste, el bastión electoral de la formación de izquierdas.EFE