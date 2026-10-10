Un fallecido y un hombre de 39 años evacuado al hospital tras volcar un vehículo en la A-92 por Osuna

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico. GUARDIA CIVIL 17/2/2024

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Una persona ha perdido la vida en un accidente de tráfico registrado en la tarde de este sábado, 10 de octubre, en la localidad sevillana de Osuna, en concreto, en el kilómetro 72 de la A-92, sentido Granada.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota, el teléfono 112 recibió a las 16,50 horas una llamada que alertaba de un vuelco de un vehículo con personas atrapadas en el interior.

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La Sala Coordinadora ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación Provincial y a mantenimiento de la vía.

Fuentes sanitarias han confirmado que en el siniestro ha fallecido una persona, de la que no han trascendido más datos. Además, los servicios sanitarios han atendido y trasladado al Hospital de La Merced de Osuna a un varón de 39 años.

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