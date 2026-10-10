Temas del día de EFE Internacional del sábado 10 de octubre (12:00 GMT)

Guardar

DESTACADOS

EEUU ELECCIONES

PUBLICIDAD

Clarksville (EEUU) .- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en un mitin electoral en Clarksville (Tennessee) de cara a las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre. (Texto)

- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, participa en un mítin de campaña en Tyler, Texas, a poco menos de un mes de las elecciones de término medio, en las que su partido se juega el control del legislativo. (Texas)

PUBLICIDAD

- La ola de cambios en los mapas electorales que sacudió a Estados Unidos puede cobrarse en Alabama una de sus principales víctimas: el congresista afroamericano demócrata Shomari Figures, que afronta el riesgo de perder en las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre un escaño clave para su partido en la Cámara de Representantes. (Texto) (Foto) (Video)

INDIA PROTESTAS

Nueva Delhi.- Al menos dos policías y varios manifestantes resultaron heridos y más de 1.000 personas fueron detenidas por las autoridades en Nueva Delhi durante una masiva operación policial que paralizó la protesta convocada por el movimiento de la generación Z india, conocido como las "Cucarachas", contra la Comisión Electoral de la India.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PANAMÁ TERREMOTO

Penonomé (Panamá) - Tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el viernes Panamá, causando daños en diferentes edificaciones como iglesias y hoteles, pero sin dejar hasta el momento víctimas mortales, el objetivo es llegar al epicentro Tonosí, la localidad costera más cercana al epicentro y que quedó incomunicada.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Video) (Directo)

UCRANIA GUERRA

Moscú/Kiev.- Ucrania atacó durante la noche una terminal petrolera en la sureña región de Rostov después del acuerdo para el suministro de diésel ruso al mercado mundial alcanzado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, con su homólogo ruso, Vladímir Putin, y que el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó de “injusto” e “impropio de un aliado”.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto)

- Los ataques rusos, cada vez más mortíferos, contra objetivos civiles no han logrado hasta ahora cambiar significativamente la actitud de los ucranianos, que siguen abiertos a la vía diplomática en un momento en el que los negociadores ucranianos se encuentran en EE.UU., pero se niegan a hacer concesiones unilaterales a Rusia y a poner fin a la resistencia. Por Rostyslav Averchuk

PUBLICIDAD

(Texto) (foto)

EEUU PENA DE MUERTE

Washington-. Las dos veces fallida ejecución de Christia Pike en Tennessee con inyección letal, un método pensado para ser más "humano", reabrió el debate sobre los métodos de pena de muerte en EE.UU. que contrasta con el anuncio esta semana de un fusilamiento público, el primero militar desde la Segunda guerra Mundial.

PUBLICIDAD

(Texto)

BRASIL ELECCIONES

São Paulo - El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el opositor Flávio Bolsonaro visitan respectivamente el noreste del país y el interior de São Paulo, dos de los lugares donde cada uno tuvieron mejores resultados electorales en la primera vuelta de las elecciones.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Video)

- La Justicia divulga este sábado el resultado final de las elecciones a gobernador de Río de Janeiro, tras la anulación de la candidatura del tercero más votado, lo que ha abierto la puerta a la victoria en primera vuelta de Douglas Ruas, aliado del senador opositor Flávio Bolsonaro, inmerso a su vez en la carrera presidencial. (Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - La firma del alto el fuego en Gaza entre Israel y Hamás cumple año en el que el Ejército israelí ha matado a casi 1.500 gazatíes, 300 de ellos niños, elevando el número de asesinados por encima de los 74.000 y el grupo islamista sigue controlando un enclave arrasado por la ofensiva israelí.

(Texto) (Foto)

HURACANES ATLÁNTICO

Miami - El huracán Isaías se redujo a categoría 1 a medida que avanza sobre el estado de Florida (EE.UU)., donde este viernes había tocado tierra horas antes cerca de Destin, una localidad en el noroeste de la región, según datos del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

(Texto)

HURACANES PACÍFICO

Ciudad de México - El huracán Simón alcanzó este viernes la categoría 3, mientras se sigue desplazando hacia las costas del Pacífico mexicano, donde se espera que toque tierra este fin de semana como ciclón categoría 3 o 4, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México.

(Texto) (Foto)

ADEMÁS

ESPAÑA ELECCIONES |Madrid- La precampaña de cara a las elecciones del 29 de noviembre en España, marcada por la crisis de la vivienda, se pone en marcha este fin de semana con la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a un feudo histórico socialista del sur del país y un acto del líder del opositor PP, Alberto Núñez Feijóo, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. (Foto) (Vídeo) (Audio)

UE PRESUPUESTO |Bruselas.- La presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea (UE), que este semestre ostenta Irlanda, propuso este sábado reducir un 8 % el presupuesto del bloque para el período 2028-2034 con los apartados de competitividad y seguridad como principales afectados por los recortes. (Texto)

IRÁN GUERRA | Teherán - Irán trata de redirigir por tierra y por el Caspio el comercio exterior que durante décadas ha canalizado por sus puertos del sur, bloqueados por el cerco naval estadounidense, pero las rutas alternativas no dan abasto y las importaciones y exportaciones iraníes se desploman. (Texto)

YEMEN CONFLICTO | Saná -La coalición liderada por Arabia Saudí en apoyo al Gobierno yemení internacionalmente reconocido anunció este sábado que ha iniciado una "operación a gran escala" para reducir las capacidades de los rebeldes chiíes hutíes del Yemen a atacar por aire el territorio saudí o resistir la ofensiva terrestre de las tropas gubernamentales yemeníes. (Texto)

EL SALVADOR TERREMOTO | San Salvador.- El Salvador recuerda a las 1.500 víctimas del terremoto de magnitud 5,4, hace 40 años, el 10 de octubre de 1986, que devastó la capital salvadoreña y zonas aledañas, donde se vinieron abajo varios edificios y numerosas viviendas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

NUESTROS TEMAS

RUSIA OTAN | Kaliningrado - Pese a su modesta superficie de apenas 15.000 kilómetros cuadrados, Kaliningrado, enclave famoso por ser la tierra del ámbar, es una de las regiones más estratégicas de Rusia y, sin duda, la más “europea” de todas, motivos por lo que sus habitantes le tienen auténtica devoción. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPAÑA MIGRACIÓN | Madrid - En España, donde uno de cada cinco habitantes ha nacido en el extranjero, la migración latinoamericana contribuye al desarrollo económico, social y cultural del país. Ejemplo de ello son el escritor Juan Villoro, el vocalista de Çantamarta y Fernando Manjarín, CEO de la firma de tecnología Quales, que conversan con EFE sobre esta aportación en el marco del 12 octubre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

FRANCIA EDUCACIÓN | París – Alcalde de Saint-Denis, la ciudad más poblada y estigmatizada de las afueras de París, Bally Bagayoko encarna hoy el rostro político de la lucha estudiantil en Francia, en la que ha suscitado el apoyo de la estrella de la NBA Victor Wembanyama, pero también abundantes críticas de parte de la derecha.(Texto)

AGENDA INFORMATIVA

América

Ciudad de México.- MÉXICO COLOMBIA.- El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, da una charla en la FIL del Zócalo de la Ciudad de México.

Miami - EEUU CINE - La ciencia detrás de películas como 'Toy Story', 'Buscando a Nemo' y 'WALL•E' se muestra a partir de este sábado en la exposición ‘The Science Behind Pixar’ en el museo Frost Science de Miami, con más de 50 elementos interactivos y una mirada exclusiva del proceso de producción. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México - MÉXICO LITERATURA - La Feria Internacional del Libro de Monterrey inaugura este sábado su edición 2026, que reunirá durante nueve días a escritores, editoriales y lectores en la capital del norteño estado mexicano de Nuevo León. (Texto) (Foto)

Bogotá - COLOMBIA MÚSICA - El afamado Rock al Parque, el mayor festival de rock gratuito de América Latina, abre sus puertas este sábado a tres días de música, cuatro escenarios y decenas de artistas, entre ellos Stratovarius, Apocalyptica, Ministry, Rata Blanca y Mon Laferte. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asunción.- PARAGUAY RELIGIÓN.- Misa central por la llegada a Paraguay de una espada de San Miguel Arcángel, proveniente del santuario Monte Sant'Angelo, en Italia. Catedral Metropolitana de Asunción (Texto) (Foto)

13:00h.- Miami.- EEUU CINE.- La ciencia detrás de películas como 'Toy Story', 'Buscando a Nemo' y 'WALL•E' se muestra a partir de este sábado en la exposición ‘The Science Behind Pixar’ en el museo Frost Science de Miami, con más de 50 elementos interactivos y una mirada exclusiva del proceso de producción. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00 GMT.- San Salvador.- EL SALVADOR TERREMOTO.- El Salvador recuerda este sábado a las 1.500 víctimas del terremoto de magnitud 5,4, hace 40 años el 10 de octubre de 1986, que devastó la capital salvadoreña y zonas aledañas, donde se vinieron abajo varios edificios y numerosas viviendas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:30 GMT.- Clarksville (Tennesse).- EEUU ELECCIONES.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviene en un mitin del 'Comité Trump 47' de recaudación de fondos en Clarksville, en el estado de Tennessee, en apoyo a los candidatos republicanos a las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, (Texto)

19:30 GMT.- Washington.- EEUU ELECCIONES.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en un mitin electoral en Clarksville (Tennessee) de cara a las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

Europa

Praga.- REPÚBLICA CHECA ELECCIONES.- República Checa celebra elecciones municipales y al Senado, donde se renueva 1/3 de la cámara.

Kiev.- UCRANIA GUERRA.- Los emisarios del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, empiezan una visita de dos días a EE.UU. para intentar avanzar hacia la reanudación de los contactos a tres con Rusia y pedir a los representantes de la Casa Blanca más presión sobre el Kremlin y ayuda adicional a Ucrania.

14:00 GMT.- Lisboa.- BARACK OBAMA.- El expresidente de Estados Unidos Barack Obama participa en la sexta edición del Game Changers Forum, que reúne a líderes empresariales y emprendedores para abordar cuestiones relacionadas con el liderazgo, la innovación y los desafíos globales. MEO Arena, Lisboa. (Texto)

16:45 GMT- Londres.- FESTIVAL CINE LONDRES.- El thriller psicológico 'Bunker', del director francés Florian Zeller, en el que la pareja de actores españoles Penélope Cruz y Javier Bardem vuelven a compartir pantalla después de ocho años, alberga su gala de presentación y la alfombra roja en el Festival de Cine de Londres. Royal Festival Hall (Texto) (Vídeo)

18:45 GMT.- París.- FRANCIA ELECCIONES.- Hoy se conocerán los resultados de la primera vuelta de las primarias de la socialdemocracia francesa para elegir al candidato que concurrirá a las elecciones presidenciales de 2027. (Texto)

O.Medio y África

Marrakech.- MARRUECOS AERONÁUTICA.- Celebración del Marrakech Airshow, uno de los principales foros de industria aeronáutica y aeroespacial en Marruecos.

Jerusalén.- ISRAEL PALESTINA.- La firma del alto el fuego en Gaza entre Israel y Hamás cumple año en el que el Ejército israelí ha matado a casi 1.500 gazatíes, 300 de ellos niños, elevando el número de asesinados por encima de los 74.000 y el grupo islamista sigue en control de un enclave arrasado por la ofensiva israelí. (Texto)

Teherán.- IRÁN GUERRA.- Irán trata de redirigir por tierra y por el Caspio el comercio exterior que durante décadas ha canalizado por sus puertos del sur, bloqueados por el cerco naval estadounidense, pero las rutas alternativas no dan abasto y las importaciones y exportaciones iraníes se desploman. (Texto)

Asia

Nueva Delhi.- INDIA PROTESTAS.- El movimiento juvenil indio Cockroach Janta Party (CJP), conocido como 'Cucarachas', convoca una protesta de la generación Z en la capital para exigir la dimisión del jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar, tras el borrado de millones de personas del censo electoral.

Singapur.- F1 SINGAPUR.- La banda estadounidense The Killers da un concierto en Singapur en el contexto de la celebración del Gran Premio de Formula 1, junto a artistas como Zara Larsson o la banda Goo Goo Dolls

Bangkok.- TAILANDIA MISS GRAND.- Mujeres de 76 países y territorios -una veintena procedente de Latinoamérica- participan en el certamen de belleza tailandés Miss Grand International, cuya decimocuarta edición se celebrará en Bangkok para buscar a la sucesora de la filipina Emma Mary Tiglao. MGI Hall, Piso 5.

Seúl.- COREA DEL NORTE ANIVERSARIO.- Corea del Norte celebra el 81er. aniversario de la fundación del gobernante Partido de los Trabajadores (WPK), una de las principales efemérides del régimen reclusivo, en la que suelen haber desfiles militares.

Taipéi.- TAIWÁN DÍA NACIONAL.- El presidente taiwanés, Lai Ching-te, pronuncia un discurso con motivo del Día Nacional de la República de China (nombre constitucional de Taiwán), en el que se prevé que aborde el estado de las relaciones entre Taipéi y Pekín. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245