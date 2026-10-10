Simeone: "Estamos en construcción, se están adaptando a lo que es el Atlético"

Guardar

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, destacó la buena actuación de su equipo en la trabajada victoria (1-2) ante el Deportivo Alavés, con gol de Cuti Romero en el minuto 87, para seguir en buena línea tras el parón internacional.

"Más allá del gol de Grimaldo y el del Cuti, creo que el equipo en el primer tiempo buscó el partido, lo intentó de varias maneras, sostuvo bien el ataque de ellos, generó buen juego, nos quedamos con ese 1-1 en el penal en el final del primer tiempo", dijo.

PUBLICIDAD

El 'Cholo' apuntó en rueda de prensa que el Atlético siguió buscando atacar en el segundo tiempo. "En el segundo tiempo ellos defienden muy bien, trabajan muy ordenadamente, el partido va pasando, creo que insistíamos con varias situaciones de distintas formas, con Baena, con Kang-in Lee, con Giuliano, con Sorloth, con Julián. Parece que no, pero con la expulsión se hace más difícil aún porque el rival se hunde más todavía. Lo trabajamos de todas la manera para llegar al gol y llevarnos un partido que lo queríamos y lo necesitábamos", afirmó.

Además, Simeone habló de lo que más le gustó. "El carácter para llegar al final con ese gol de un defensa, la manera desde el principio, 11 para 11, la respuesta de todos los que entraron, de los 16 que tuvieron hoy la posibilidad de jugar, porque todos fueron en búsqueda de lo que queríamos. La verdad que salió bien porque encontramos el gol, pero si hubiésemos empatado no habría cambiado mucho el discurso que les estoy contando, más allá de que ganando tiene más valor que cuando empatas", explicó.

PUBLICIDAD

"Estamos en construcción, estamos en encontrar a los chicos que se están adaptando a lo que es el Atlético y lo que se necesita para quedar en la historia del Atlético. Para jugar en el Atlético hay un nivel y para quedar en la historia hay otro nivel, y bueno, ojalá que seamos capaces de ir por ese lado", terminó.