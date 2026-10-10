Sainz y Colapinto, eliminados en la segunda ronda de la calificación (Q2)

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Redacción deportes, 10 oct (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), con el decimocuarto tiempo, y el argentino Franco Colapinto (Alpine), con el decimosexto, quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda de la calificación (Q2) del Gran Premio de Singapur, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito urbano de Marina Bay.

El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) volvió a marcar el mejor tiempo de la ronda, al cubrir, con el neumático de compuesto blando, los 4.927 metros de la pista urbana de Marina Bay en un minuto, 31 segundos y 529 milésimas, 110 menos que el cuatro veces coronado neerlandés Max Verstappen (Red Bull), ganador de la prueba sprint disputada horas antes.

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La tercera ronda (Q3), reservada a los diez mejores, se disputará a continuación.

- Eliminados en la segunda ronda (Q2):

11.

Nico Hülkenberg

GER

Audi

1:32,784

12.

Oliver Bearman

GBR

Haas

1:32,908

13.

Esteban Ocon

FRA

Haas

1:33,323

14.

Carlos Sainz

ESP

Williams

1:33,526

15.

Gabriel Bortoleto

BRA

Audi

1:33,658

16.

Franco Colapinto

ARG

Alpine

1:33,387

- Eliminados en la primera ronda (Q1):

17.

Fernando Alonso

ESP

Aston Martin

1:34,223

18.

Alexander Albon

THA

Williams

1:34,289

19.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

1:34,946

20.

Sergio Pérez

MEX

Cadillac

1:35,123

21.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

1:35,984

22.

Isack Hadjar

FRA

Red Bull

sin tiempo