Sainz y Colapinto, eliminados en la segunda ronda de la calificación (Q2)

Redacción deportes, 10 oct (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), con el decimocuarto tiempo, y el argentino Franco Colapinto (Alpine), con el decimosexto, quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda de la calificación (Q2) del Gran Premio de Singapur, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito urbano de Marina Bay.
El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) volvió a marcar el mejor tiempo de la ronda, al cubrir, con el neumático de compuesto blando, los 4.927 metros de la pista urbana de Marina Bay en un minuto, 31 segundos y 529 milésimas, 110 menos que el cuatro veces coronado neerlandés Max Verstappen (Red Bull), ganador de la prueba sprint disputada horas antes.
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La tercera ronda (Q3), reservada a los diez mejores, se disputará a continuación.
- Eliminados en la segunda ronda (Q2):
11.
Nico Hülkenberg
GER
Audi
1:32,784
12.
Oliver Bearman
GBR
Haas
1:32,908
13.
Esteban Ocon
FRA
Haas
1:33,323
14.
Carlos Sainz
ESP
Williams
1:33,526
15.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
1:33,658
16.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
1:33,387
- Eliminados en la primera ronda (Q1):
17.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
1:34,223
18.
Alexander Albon
THA
Williams
1:34,289
19.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
1:34,946
20.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
1:35,123
21.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
1:35,984
22.
Isack Hadjar
FRA
Red Bull
sin tiempo