Perú en semifinales del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026: ¿qué necesita para clasificar al Mundial?

Hoy, sábado 10 de octubre, Perú se enfrentará a Brasil por las semifinales del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. La ‘blanquirroja’ no solo luchará por clasificar a la gran final, también lo hará para obtener uno de los tres boletos al Mundial 2027.
El equipo de Martín Escudero viene realizando un campañón en la competición que se juega en Maracaibo: terminó líder del Grupo A con puntaje perfecto, no perdió ningun encuentro. Le ganó a Chile, Venezuela y Uruguay.
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Los resultados que necesita Perú para clasificar al Mundial
La selección peruana se medirá con Brasil con la misión de acceder a la final del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 y hay mucha ilusión debido al gran desempeño que viene realizando en tierras venezolanas. La ‘bicolor’ también buscará clasificar al próximo Mundial de la categoría, y para lograro deberá obtener los siguientes resultados.
- Si Perú le gana a Brasil y clasifica a la final: este escenario no solo le permitirá luchar por el título internacional sino también le dará el boleto directo a la Copa del Mundo.
- Si Perú pierde con Brasil: este panorama lo dejará afuera de la definión de la competencia, pero todavía tendrá chance de obtener su pase mundialista: podría conseguir el último boleto disputando el partido por el tercer lugar.
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Como se sabe, son tres cupos al Mundial, y lo obtendrán los tres mejores equipos del Sudamericano Sub 19. La ‘blanquirroja’ depende de sí mismo para alcanzar el gran objetivo.
Dónde ver Perú vs Brasil por el Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026
Perú enfrentará a Brasil este sábado 10 de octubre por el Campeonato Sudamericano de Vóley Sub 19. El encuentro se podrá ver en directo a través del canal de YouTube VOLEY ZONE TV.
Quienes no sigan el partido en vivo podrán consultar la previa, el relato minuto a minuto y las repercusiones posteriores en el sitio web de Infobae Perú.
¿Cuándo se jugará la final y el tercer lugar del Sudamericano Sub 19?
Una vez definida las llaves de las semifinales del Campeonato Sudamericano de Vóley Sub 19, se disputará la final que está programada para este domingo 11 de octubre. Ese mismo día, se jugará por el tercer lugar.
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Los horarios todavía no están confirmados, pero se conocerán una vez determinado los finalistas y la serie final de la competición. Asímismo, se conocerán a los tres equipos que accederán al Mundial 2027.
Programación de las semifinales del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026
Sábado 10 de octubre
- Perú vs Brasil (17:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo / YouTube VOLEY ZONE TV)
- Venezuela vs Argentina (19:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo / YouTube VOLEY ZONE TV)
Programación de los duelos por puestos del 5° al 8° del Sudamericano Sub 19
Sábado 10 de octubre
- Ecuador vs Chile (15:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo / YouTube VOLEY ZONE TV)
- Bolivia vs Uruguay (13:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo / YouTube VOLEY ZONE TV)
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