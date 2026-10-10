El escocés Forrest y el inglés Dean comparten liderato en el Abierto de España

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Madrid, 10 oct (EFE).- El inglés Joe Dean y el escocés Grant Forrest comparten el liderato en el Abierto de España de golf, del DP World Tour, con una total de -13, tras la disputa este sábado de la penúltima jornada del torneo que se juega en Madrid.

En una ronda marcada por los cambios en la cabeza, Dean y Forrest acabaron empatados con un golpe de ventaja sobre el suizo Joel Girrbach, el francés Victor Perez y el danés Jacob Skov Olesen, lo que alimenta la emoción en el desenlace de este domingo.

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Dean pudo haber concluido como líder en solitario con cierta holgura, pero tuvo un final aciago con un doble 'bogey' y un 'bogey' en los últimos tres hoyos, aunque el 'birdie' final le permitió empatar con Forrest.

El escocés, que encaró la tercera ronda en cabeza, aguantó el tipo y los tres 'birdies' de los últimos hoyos le mantuvieron en lo más alto en la prueba en el Real Club de Campo Villa de Madrid.

Entre los españoles, el mejor situado fue Ángel Ayora, que acabó con -10 tras hacer una tarjeta en el día de -5 que le da esperanzas de soñar por su primer título en el DP World Tour y consolidarse como una de las grandes promesas del golf europeo a sus 22 años.

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Su compatriota, Eugenio Chacarra, otro de los que está en la órbita del capitán del equipo europeo de la Copa Ryder, Luke Donald, perdió algo de comba y finalizó a cinco golpes de los líderes al resentirse de la lesión que sufre en un dedo del pie derecho. EFE

(foto)