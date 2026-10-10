Matías Prats Junior, pregonero de las fiestas del barrio del Pilar 2026

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En una fecha muy especial, el Barrio del Pilar ha dado comienzo a sus esperadas fiestas de 2026 con una celebración cargada de emoción, recuerdos y orgullo vecinal. El encargado de dar el pistoletazo de salida a las celebraciones ha sido el periodista y presentador Matías Prats Junior, quien ha ejercido como pregonero de las fiestas y ha protagonizado un discurso en el que ha compartido su vínculo personal con este emblemático barrio madrileño.

Con una actitud cercana y una gran seguridad frente al micrófono ha comenzado su discurso recordando su trayectoria profesional y confesando que, pese a haber participado en numerosos acontecimientos televisivos, nunca había tenido la oportunidad de pronunciar un pregón ante el público: "Porque yo tengo mucho que ver con este barrio, ahora se iré contando. He hecho un montón de cosas en la tele, he narrado partidos, he hecho informativos, he hecho Eurocopas, Mundiales, Roland Garros, Tour de Francia, pero nunca me habían dado la oportunidad de hacer un pregón delante de la gente. Estas son palabras mayores".

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A continuación, el periodista ha explicado por qué esta cita tenía un significado tan especial para él, destacando la relación entre el Barrio del Pilar y el mundo de la comunicación: "Este barrio tiene muchas cosas que son especiales para mí, y como periodista estar hoy aquí tiene un significado muy especial, porque aquí tenéis, señoras y señores, la única ciudad de los periodistas que hay en Madrid, y me atrevería a decir que en España también".

Durante su intervención, también ha querido dedicar unas palabras a la capital, poniendo en valor todo aquello que la convierte en una ciudad única más allá de sus monumentos y lugares emblemáticos: "Es una ciudad maravillosa, Madrid, pero no solo por sus emblemáticos monumentos, sus museos, por sus grandes avenidas". En este sentido, Matías Prats Junior ha reivindicado la importancia de los barrios y de la personalidad que cada uno aporta a la ciudad, haciendo especial hincapié en el orgullo que caracteriza al Barrio del Pilar: "Lo que hace grande a Madrid son sus barrios y este barrio, el Barrio del Pilar, tiene una personalidad, un orgullo y una vida propia que ya quisiera para sí misma*".

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El pregonero ha continuado ensalzando el carácter luchador de sus vecinos, destacando la capacidad del barrio para defender aquello en lo que cree y luchar por sus derechos: "Y si hay que hablar de barrio, de este barrio, hay que hablar de un barrio luchador, peleón, guerrero, que lucha por lo que quiere, por lo que considera que es justo".

Pero las fiestas también son sinónimo de alegría, diversión y momentos compartidos. Por ello ha animado a todos los asistentes a aprovechar estos días para disfrutar de las actividades y de la programación festiva: "Son días para disfrutar, para ser felices. Días de montar los pequeños en los cacharritos. De bailar en los conciertos hasta que nos aguante el cuerpo".

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En uno de los momentos más personales de su discurso, Prats ha explicado el vínculo familiar que mantiene con el barrio, recordando la relación de sus seres queridos con este lugar: "Decía que yo tenía mucho que ver con el Barrio del Pilar porque aquí vivieron mis primos y mis tíos".

Antes de concluir ha querido transmitir un mensaje de responsabilidad, respeto y cariño hacia los mayores, recordando la importancia de los valores y de agradecer a quienes han acompañado a las nuevas generaciones durante su vida: "Pues eso. Pues pasadlo bien. Sed buenas personas, con responsabilidad, con respeto. Quered a vuestros mayores que os han cuidado, que os han dado una educación. Decídselo".

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Finalmente, Matías Prats Junior ha cerrado su intervención con una última declaración cargada de entusiasmo, dando oficialmente por inauguradas las fiestas del Barrio del Pilar 2026: "¡Que viva el Barrio del Pilar! ¡Que vivan las fiestas del Pilar! Quedan inauguradas las fiestas del Pilar del año 2026. ¡Gracias!".

Para esta ocasión tan especial, el periodista ha apostado por un estilismo elegante y clásico, compuesto por una chaqueta de traje gris y una camisa azul clara. Una elección sobria y adecuada para un acto en el que todas las miradas estaban puestas en él. Tras finalizar el pregón, Prats ha posado con la placa conmemorativa que acredita su participación como pregonero de las fiestas del Barrio del Pilar 2026. Un recuerdo de una jornada muy especial que ha marcado el inicio de las celebraciones y en la que el periodista ha podido compartir con los vecinos su emoción, sus recuerdos y el cariño que siente por este barrio madrileño.

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