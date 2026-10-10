La escritora Diana Paola Agámez Pájaro gana el XXVIII Certamen de Relato Corto 'Tierra de Monegros'

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La escritora colombiana residente en Italia Diana Paola Agámez Pájaro se ha alzado con el primer premio del XXVIII Certamen de Relato Corto 'Tierra de Monegros', por su obra 'Celia, Rosa, Rosaura, Brenda, Abigail, Diana, María del Mar y dos muchachas más'. Un relato que pone voz a las víctimas de la violencia feminicida y a las madres que las buscan incansablemente en el desierto.

A través de un relato coral sobre el amor, la memoria y la lucha por recuperar los nombres de las mujeres desaparecidas, Agámez Pájaro construye una historia que convierte la ausencia en denuncia y reivindica la dignidad de quienes no dejan de buscar: "Yo creo que más que un relato es una denuncia. La literatura a veces tiene que servir como espacio para iluminar algunas historias".

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La escritora ha recordado la realidad de las mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez y la importancia de mantener viva su memoria. "Esas mujeres importan, sus nombres importan, sus historias importan", ha subraydo. La autora ha apuntado que, a través de la escritura, pretende contribuir a dar visibilidad a historias que, con distintas formas y circunstancias, también suceden en otros lugares del mundo.

El galardón, dotado con 2.500 euros, se ha dado a conocer en la noche de este viernes durante la gala de entrega de premios celebrada en Castelflorite.

Diana Paola Agámez Pájaro es poeta, narradora y licenciada en Lingüística y Literatura por la Universidad de Cartagena. Cuenta con una destacada trayectoria internacional, en la que figuran el XXIV Premio Internacional de Poesía Vicente Núñez, obtenido en 2024 por 'Mi madre encendió un volcán ella sola', y el XVII Premio Literario Nacional Lingua Madre de Italia, que recibió en 2022 por el relato 'Il mio corpo, un posto felice'. También ha traducido al español la obra 'Lo que estábamos buscando', de Alessandro Baricco, publicada por Anagrama.

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Su trabajo literario y cultural explora, entre otros ámbitos, las narrativas del cuidado, el cuerpo femenino y la vejez.

OTROS PREMIOS

El segundo premio, dotado con 1.500 euros, ha recaído en la castellonense Thais Montolio Bachero por su relato 'Deshabida'. El galardón ha sido entregado por la escritora y miembro del jurado Cristina Grande y recogido en nombre de la autora por la investigadora Gemma Grau, quien ha leído las palabras de agradecimiento de la premiada y un fragmento de la obra.

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'Deshabida' propone una mirada inquietante sobre los vínculos familiares, la memoria y la identidad. La protagonista regresa a la casa de su infancia y descubre que, allí donde los recuerdos comienzan a borrar a las personas, también puede desdibujarse su propia identidad.

Nacida en Ribesalbes (Castellón), Thais Montolio es politóloga y reside en Onda. Aunque la lectura la ha acompañado desde siempre, fue el nacimiento de su hijo el que la animó a dar el paso hacia la escritura. Desde entonces, encuentra inspiración en la memoria familiar y en la dimensión mágica de lo cotidiano, sin dejar de explorar la fantasía y el ensayo político. Actualmente trabaja en su primera novela.

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El Premio al Relato Monegrino, también dotado con 1.500 euros, ha sido para los hermanos José Bizarro Benítez y Javier Bizarro Benítez, residentes en las Islas Baleares, por 'Tijeras de coser'. El relato se adentra en la Guerra Civil a través de la mirada de una monja de Sijena, atrapada entre la fe, la culpa y la necesidad de proteger a una niña perseguida. La historia sitúa al lector ante un conflicto en el que el miedo, la conciencia y la dignidad humana se entrelazan en una sala de costura.

El galardón ha sido entregado por la consejera comarcal de Cultura, Sara Pareja García, y recogido por Javier Bizarro Benítez, quien ha resaltado la larga trayectoria compartida con su hermano, con quien escribe desde la adolescencia. Los dos cuentan con una amplia trayectoria literaria que abarca la narrativa, la novela infantil, la ilustración y el teatro.

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Su obra ha sido reconocida en numerosos certámenes nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Cañete de Novela Histórica, el Premio María Luisa Castellanos del Principado de Asturias, el Premio Escribir el Paisaje de Segovia y el Premio Villa de Ampudia. En el ámbito teatral, han obtenido, entre otros, el Premio de la Fundación Enrique Salaberría por Das Dilemma y el Premio Morales Martínez de Teatro Infantil por Lunaria.

Su producción incluye títulos como 'El Cuaderno de Pedroloko', publicado por Ediciones Destino, 'El manzano', 'Un hueco para esconder el mundo' y 'Nubes de oro y sangre'. En conjunto, acumulan más de una treintena de premios y reconocimientos literarios.

El jurado ha seleccionado las tres obras finalistas entre los 975 relatos recibidos en esta edición, la cifra más alta de participación alcanzada hasta ahora por el certamen. Las obras han llegado desde 24 países y prácticamente todas las provincias españolas.

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