La coalición liderada por Arabia Saudí tilda de "crimen de guerra" el ataque hutí en Riad y promete "firmeza"

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Las fuerzas de la coalición lideradas por Arabia Saudí en apoyo al Gobierno internacionalmente reconocido de Yemen han calificado este domingo de "acto terrorista" el ataque perpetrado por la milicia rebelde hutí contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad, el cual ha dejado al menos doce víctimas mortales y más de 300 heridos, anunciando que responderá a la agresión "con firmeza".

El portavoz oficial de la coalición militar, Turki al Maliki, ha señalado que los ataques hutíes contra civiles e infraestructura civil "serán respondidos con firmeza" y ha denunciado que la acción ha constituido de manera flagrante el Derecho Internacional Humanitario.

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"El ataque perpetrado por la milicia hutí constituye un crimen de guerra en toda regla según el Derecho Internacional Humanitario y sus normas consuetudinarias, así como un acto atroz que contraviene los principios, los valores y la ética", reza el comunicado.

El mando militar ha advertido de que la respuesta armada se ejecutará en estricta conformidad con las normas consuetudinarias de la guerra para depurar responsabilidades por el atentado contra la capital saudí.

"Por lo tanto, el Mando de las Fuerzas Conjuntas de la Coalición responderá a este atentado terrorista con firmeza y de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario y sus normas consuetudinarias", ha concluido.

Este episodio constituye el ataque más mortífero registrado en Arabia Saudí desde que el país y sus aliados en Yemen pusieran en marcha durante el pasado fin de semana una importante ofensiva militar contra los rebeldes hutíes, en el marco de la escalada de hostilidades en la región.

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El pasado jueves 8 de octubre, los hutíes atacaron las instalaciones de este mismo aeropuerto y un avión de la compañía Saudi Arabian Airlines, saldándose con tres muertos y varios heridos.