Japón, "profundamente preocupado" por las sanciones de EE.UU. a la CPI, dice Takaichi

Guardar

Tokio, 10 oct (EFE).- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, dijo que su país está "profundamente preocupado" por las sanciones de Estados unidos contra la Corte Penal Internacional (CPI), presidida por la magistrada japonesa Tomoko Akane, en el marco de la campaña de Washington para desmantelar el organismo con sede en La Haya.

Takaichi afirmó a última hora del viernes que Japón defiende el Estado de derecho y apoya a la CPI, la cual "desempeña un papel fundamental a este respecto". "Dichas medidas son incompatibles con esta postura, y Japón expresa su profunda preocupación", escribió en un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

PUBLICIDAD

No obstante, indicó que Tokio seguirá colaborando con las autoridades estadounidenses y brindando el apoyo "necesario" al tribunal para que pueda desempeñar sus funciones, al tiempo que prometió mantener la comunicación con Akane y con otros países.

Al mismo tiempo, los ministros de Exteriores de Japón, Alemania, Francia y otros cinco países emitieron un comunicado conjunto para manifestar su rechazo a las sanciones, anunciadas en el mismo día en que el Nobel de la Paz fue otorgado a su exjueza Navi Pillay.

PUBLICIDAD

La decisión de Washington de incluir a la propia CPI en su régimen de sanciones, llega después de las medidas impuestas meses atrás contra 17 personas vinculadas a la institución, entre ellas jueces y fiscales.

Las nuevas sanciones implican, en principio, el bloqueo de bienes e intereses de la CPI en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos y empresas estadounidenses, así como restricciones a las transacciones con la institución.

Trump firmó en febrero de 2025 una orden ejecutiva que abrió la puerta a sancionar a responsables de la CPI que participaran en investigaciones o procesos contra ciudadanos estadounidenses o de países aliados, y señaló expresamente las órdenes de arresto emitidas en noviembre de 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant. EFE

PUBLICIDAD