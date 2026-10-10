Gobierno de Ecuador no tiene reportes de connacionales afectados por terremoto en Panamá

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Quito, 10 oct (EFE).- El Ministerio ecuatoriano de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana informó este sábado que, tras el terremoto de magnitud 7,7 registrado en Panamá, no se ha reportado, hasta el momento, ecuatorianos afectados.

La Cancillería de Ecuador señaló en un comunicado que, a través de su Embajada en ese país, activó el protocolo de emergencia poco después del movimiento telúrico, a fin de verificar el estado de los connacionales y atender sus requerimientos.

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Anotó que la Embajada de Ecuador en Panamá mantiene contacto permanente con las autoridades locales para dar seguimiento a la situación.

La misión diplomática continúa monitoreando los acontecimientos y brinda información oportuna a los ecuatorianos, quienes pueden comunicarse con la Embajada a través del teléfono de emergencia +507 6898 6511 y del correo electrónico cecupanama@cancilleria.gob.ec, detalló en el escrito.

El terremoto sacudió Panamá a las 12:56 hora local (17:56 GMT) del viernes, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), con una profundidad de 10 kilómetros y epicentro a 12 kilómetros de la localidad costera de Tonosí, ubicada en el sur de Panamá y a unos 239 kilómetros de la capital.

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El Instituto de Geociencias de Panamá ha contabilizado en sus redes sociales desde las 19:30 hora local del pasado viernes (23.30 GMT) hasta las 9:30 hora local (14.30 GMT) de este sábado alrededor de un centenar de temblores con magnitudes de 4 y 6.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se solidarizó el viernes con Panamá y ofreció ayuda y colaboración con las labores de atención. EFE