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El presidente de Portugal se reúne con Barack Obama en Lisboa

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Lisboa, 10 oct (EFE).- El presidente de Portugal, António José Seguro, mantuvo este sábado una conversación "informal" con el exmandatario estadounidense Barack Obama (2009-2017) en en Lisboa.

La Presidencia de la República portuguesa informó sobre dicho encuentro en un comunicado en su web, donde precisó que la recepción tuvo lugar en el Palácio de Belém, la residencia presidencial.

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"El presidente de la República, António José Seguro, recibió, en el Palácio de Belém, al antiguo presidente de los Estados Unidos de América Barack Obama para una conversación informal y un intercambio de impresiones sobre temas de actualidad", indicó en la nota.

Obama también participó este sábado en el Game Changers Forum, en Lisboa, donde reflexionó sobre su carrera, la importancia de regular la inteligencia artificial y las habilidades que deben tener los líderes políticos. EFE

(foto)

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