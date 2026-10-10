Crónica del Real Madrid - Villarreal CF: 1-0

Guardar

El Real Madrid venció por la mínima (1-0) este sábado al Villarreal CF en la octava jornada de LaLiga EA Sports 2026-27, gracias a un tanto del costamarfileño Yan Diomande, en un partido que Vinícius Júnior arrancó en el banquillo para después, en la segunda parte y tras solo 20 minutos en el campo, acabar expulsado.

Por primera vez desde el 4 de abril Vinícius era suplente en el Real Madrid, la primera ocasión desde el regreso de un José Mourinho que insiste en recuperar su mejor versión. Diomande, después de una primera parte floja, encontró su primer gol como madridista, aunque el partido lo animó el '7'.

PUBLICIDAD

Estuvo eléctrico y se liberó con el que iba a ser el 2-0. Mourinho corrió para apoyarlo en el córner, pero el colegiado, VAR mediante, lo anuló por falta y el brasileño, que tiró del pelo a Renato Veiga en la acción, se fue directo a protestar Isidro Díaz de Mera Escuderos, que expulsó al jugador merengue después de solo 20 minutos en el campo.

A partir de entonces, poco fútbol y mucha bronca, con un Villarreal valiente al inicio y que tuvo el balón, aunque el faltó profundidad. Los castellonenses frenaron la inercia previa al parón internacional y los blancos salvaron la papeleta para seguir enganchados, aunque lejos -a seis puntos del líder-, a la lucha por el título. Pero las sensaciones se siguen pareciendo a las de finales de septiembre.

PUBLICIDAD

El Villarreal propuso en el inicio una presión alta y eso generó espacios a la espalda de los interiores que los blancos supieron explotar. Aunque la primera ocasión llegó en una ataque posicional, tras una gran combinación entre Arda Güler y Jude Bellingham, quien dentro del área por la izquierda se la dejó franca a un Mbappé que mandó al poste su remate.

El '10' también asistió a Yan Diomande, que se llevó el balón en carrera, pero Pau Navarro corrigió y la mandó a la esquina. Mientras, el conjunto 'groguet' intentaba estirarse con desmarques de Ayoze Pérez e Ilias Akhomach, pero se toparon con la versión contundente de Antonio Rüdiger e Ibrahima Konaté.

PUBLICIDAD

Los de Iñigo Pérez, con Alberto Moleiro por dentro constantemente, fueron capaces de robarle el balón al Real Madrid, que se refugió en un fútbol más directo, con Trent Alexander-Arnold tirando de su mejor virtud: un pase de más de 40 metros a la carrera de un Mbappé que volvió a errar el mano a mano.

Un par de protestas contra el árbitro por parte local, el descontento de la grada con alguna acción y un remate aislado en un córner de Konaté animaron el final de una primera parte sin chicha, que dejaba al Real Madrid a cero por primera vez en casa y en Liga desde el 10 de abril. En la banda, Mourinho puso a calentar a cinco futbolistas, ninguno Vinícius.

PUBLICIDAD

VINÍCIUS, ÁNGEL Y DEMONIO EN LA SEGUNDA PARTE

Pero el luso cambió de idea al ver que el ritmo no mejoró en el inicio de la segunda parte y no tardó ni 10 minutos en dar entrada al '7', con ovación de la grada, para quitar a Alexander-Arnold y mover a Valverde y Diomande al carril derecho.

PUBLICIDAD

'Vini' probó a Gulácsi y Courtois tuvo su dosis habitual de protagonismo con dos buenas estiradas. Entonces, como si de un toque de atención se tratarse, llegó el 1-0, con suspense del VAR, obra de Diomande con un tiro cruzado al recibir solo en el área.

El alivio llegó a un Bernabéu que celebró minutos después el 2-0 de un Vinícius que parecía quitarse un peso de encima y al que el propio Mourinho fue a felicitar hasta la línea de fondo. Pero el tanto fue anulado por falta previa del brasileño, que después, por las airadas protestas, fue expulsado después de apenas 20 minutos sobre el césped por haber tirado del pelo a Veiga.

PUBLICIDAD

La decisión del colegiado provocó el enfado de una sonora grada, mientras 'Mou' cerraba filas introduciendo a Eduardo Camavinga. Mientras, Mbappé seguía 'fallón' y no pudo batir a Gulácsi en el enésimo mano a mano. Courtois frenó el arreón 'groguet' final, pero no hubo mucho más fútbol en un partido que dejó los más de 90 minutos de juego de Fede Valverde tras sufrir hace tres semanas un esguince de grado tres en el derbi del Riyadh Air Metropolitano.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 1 - VILLARREAL CF, 0 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold (Vinícius, min.52), Konaté, Rüdiger, Carreras (Cucurella, min.46); Tchouaméni, Valverde; Güler (Camavinga, min.77), Bellingham, Diomande (Dumfries, min.86); Y Mbappé.

VILLARREAL CF: Gulácsi; Freeman, Pau Navarro, Veiga, Cardona (Mikautadze, min.67); Foyth (Romero, min.56), Pape Gueye, Comesaña (Saliba, min.56); Akhomach (Gerard Moreno, min.67), Moleiro (El Jmili, min.86; y Ayoze.

--GOLES:

1-0, min.64: Yan Diomande.

--ÁRBITRO: Díaz de Mera Escuderos (C. Castellano-manchego). Amonestó a Bellingham (min.19), Konaté (min.81), Rüdiger (min.83), Tchouaméni (min.87) y Mbappé (min.90+4), parte del Real Madrid; y a Veiga (min.10) y Pau Navarro (min.84), en el Villarreal CF. Expulsó con roja directa a Vinícius Júnior (min.73).

PUBLICIDAD

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.