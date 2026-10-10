Detienen dentro de un avión al líder de “Cucarachas” antes de la protesta en Nueva Delhi

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Nueva Delhi, 10 oct (EFE).- La Policía india detuvo este sábado al fundador del movimiento juvenil Cockroach Janta Party (CJP), Abhijeet Dipke, dentro del avión en el que acababa de aterrizar en Nueva Delhi, horas antes de una protesta que ha llevado a las autoridades a detener a cientos de simpatizantes, suspender internet móvil y cerrar estaciones de metro en la capital.

Dipke fue detenido junto a otros dos dirigentes del movimiento, Saurav Das y Ashutosh Ranka, después de que agentes de la Policía de Delhi subieran al avión tras su llegada desde Bombay.

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El propio activista retransmitió el momento en directo en Instagram y pidió a los agentes que esperaran a que abandonaran la aeronave antes de detenerlos.

“Vengan a arrestarnos, no tenemos miedo”, dijo Dipke en las imágenes.

Más de 400 personas sospechosas de participar en la movilización fueron detenidas durante la noche en distintos puntos de la capital, según medios locales.

La protesta, convocada en Jantar Mantar, en el centro de la capital india, para exigir la dimisión del jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar, no cuenta con autorización policial.

Las autoridades cerraron este sábado los accesos de 45 estaciones de metro y suspendieron durante 24 horas los servicios de internet móvil en parte del centro de Nueva Delhi.

Indian Railways canceló además 245 trenes con origen o destino en la capital, incluidos servicios de larga distancia, en uno de los mayores dispositivos preventivos adoptados ante una protesta reciente.

El movimiento de las “Cucarachas” acusa a Kumar de responsabilidad en la eliminación de millones de nombres de las listas electorales durante una revisión especial del censo de votantes y mantiene que la protesta continuará pese a las detenciones.

Las medidas adoptadas por las autoridades han llegado también al Tribunal Supremo, que había pedido evitar una interrupción generalizada de los servicios de metro y ferrocarril y actuar de forma proporcional a la situación sobre el terreno.

El CJP adquirió notoriedad nacional en julio, cuando encabezó protestas multitudinarias por irregularidades en exámenes públicos que terminaron con la dimisión del entonces ministro de Educación. EFE

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