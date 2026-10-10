Detenidas cuatro personas acusadas de robar ocho galgos de competición y maltratar a dos de ellos

Guardar

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas acusadas de robar ocho perros de raza y de maltratar a dos de ellos en una finca de la localidad de Bollullos de la Mitación (Sevilla).

Según ha detallado este sábado el instituto armado en una nota, esta actuación se enmarca en la investigación 'Alxaraf-lebrel', iniciada tras la denuncia presentada por el propietario de una finca sobre el robo de ocho galgos federados para la competición a nivel nacional.

PUBLICIDAD

La información obtenida por la Guardia Civil permitió establecer una línea de investigación sobre un grupo organizado especializado en el robo de similares características. Fruto de estas informaciones, la Benemérita constató la "plena identificación" de los integrantes del grupo, ubicando su residencia en el barrio de Las Tres Mil Viviendas de Sevilla.

El operativo organizado ha permitido recuperar "todos los ejemplares robados", que han sido devueltos a su "legítimo propietario", según confirma la Guardia Civil. Durante la recuperación de los canes, los agentes del instituto armado comprobaron cómo a dos de ellos se les había extirpado el microchip subcutáneo de identificación para ocultar su procedencia.

PUBLICIDAD

Estos animales presentaban heridas que requirieron asistencia facultativa de veterinarios, según se detalla también en el comunicado, en el que se precisa que la investigación, llevada a cabo por el Equipo ROCA de Sanlúcar La Mayor (Sevilla), finalizaba con la puesta a disposición de la autoridad judicial de estos cuatro vecinos de Sevilla como presuntos autores de los delitos de robo con fuerza en las cosas, delito de lesiones graves y maltrato animal, y delito de pertenencia a grupo organizado.