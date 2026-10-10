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Caen dos redes dedicadas al robo con fuerza en chalés de Madrid y Cataluña

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Madrid, 10 oct (EFE).- La Guardia Civil ha desarticulado dos grupos criminales especializados en delitos de robo con fuerza en viviendas unifamiliares de la Comunidad de Madrid y Cataluña, en una operación conjunta con los Mossos d’Esquadra en la que se ha detenido a ocho personas, seis hombres y dos mujeres.

La investigación se inició el pasado mes de agosto a raíz de un aumento de robos con fuerza en viviendas unifamiliares en áreas concretas de ambas comunidades, así como de un mismo patrón de actuación, ha informado este sábado la Comandancia de Madrid.

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En ese mismo mes, la Guardia Civil consiguió identificar y detener a cuatro personas en Madrid y, tras registrar el domicilio en el que residían temporalmente, se recuperaron la totalidad de los efectos sustraídos en sus últimos robos.

Entre ellos se encontraron joyas, relojes, bolsos y dinero en efectivo.

A raíz de esas pesquisas se obtuvo información de un segundo grupo criminal formado por cuatro personas, quienes también se dedicaban a cometer robos con fuerza en viviendas en Cataluña.

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Ambos grupos, altamente especializados en este tipo de robos, estaban asentados temporalmente en Cataluña y tenían carácter itinerante, con una gran movilidad a nivel nacional e internacional ya que algunos de ellos se desplazaban a otros países de Europa.

Durante tres o cuatro días actuaban en urbanizaciones de viviendas unifamiliares aprovechando la ausencia de los moradores por la mañana y por la tarde, y llegaron a perpetrar hasta cuatro robos en un día.

Para acceder a las viviendas saltaban las vallas perimetrales y forzaban algunas de las ventanas.

La investigación descubrió que los miembros de ambos grupos tenían claramente las funciones diferenciadas; mientras los varones realizaban la entrada en las viviendas y la sustracción de dinero y joyas, las mujeres se encargaban de esperar en el vehículo en el exterior realizando funciones de vigilancia y conducción.

Además, utilizaban diferentes accesorios para dificultar su identificación como guantes y gorras y presuntamente documentación falsa.

Los presuntos autores cuentan con antecedentes previos por delitos contra el patrimonio.

La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones. EFE

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