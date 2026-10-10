Menos de la mitad de las facultades de Medicina españolas imparten formación obligatoria en cuidados paliativos

Guardar

Solo 23 de las 53 facultades de Medicina que hay en España imparten formación obligatoria en cuidados paliativos a sus estudiantes, esto es, un 43 por ciento del total, según muestra una investigación liderada por el Observatorio Global de Cuidados Paliativos 'ATLANTES' del Instituto Cultura y Sociedad (ICS) de la Universidad de Navarra.

El estudio, realizado en colaboración con el Centro Europeo de Investigación en Cuidados Paliativos del Hospital Universitario de Oslo (Noruega) y publicado este sábado, Día Mundial de los Cuidados Paliativos, en 'The Lancet Regional Health-Europe', muestra la situación formativa en los 55 países de la región europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

PUBLICIDAD

Según revela, solo 15 de 55 países, un 27 por ciento, garantiza este aprendizaje de forma obligatoria en todas sus facultades. Son Alemania, Finlandia, Francia, Irlanda, Hungría, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldavia, Montenegro, Países Bajos, Noruega, Tayikistán y Reino Unido.

El estudio subraya la relación entre la existencia de un marco regulatorio sobre la enseñanza de cuidados paliativos, sea o no vinculante, y una mayor implementación de la docencia al respecto en las universidades. En el caso de España, el país tiene una normativa no vinculante.

PUBLICIDAD

"A pesar de que la situación dista mucho de ser satisfactoria, se están produciendo avances importantes", ha destacado el investigador principal del estudio y director de 'ATLANTES' y del Servicio de Control de Síntomas y Medicina Paliativa de la Clínica Universidad de Navarra, Carlos Centeno, sobre el panorama nacional.

Entre las mejoras, ha destacado el aumento de profesionales médicos que imparten docencia en este campo y el impulso de la investigación. A su juicio, España es "uno de los países que mejor ha documentado la experiencia de enseñar cuidados paliativos en el grado de Medicina".

PUBLICIDAD

DESIGUALDADES EN TODA EUROPA

Centeno ha aseverado que las desigualdades en la enseñanza de cuidados paliativos se producen en toda Europa, de forma que el lugar donde un futuro médico cursa sus estudios sigue determinando si recibirá formación en este ámbito y si será a través de una asignatura obligatoria u optativa.

PUBLICIDAD

En este sentido, ha lamentado que en 17 de los países estudiados ninguna facultad de Medicina imparte estas enseñanzas dentro de una materia troncal. En estos casos, el acceso a la formación varía desde aquellos en los que es inexistente hasta los que la ofrecen a través de materias optativas.

Atendiendo a la perspectiva regulatoria, el estudio muestra casos de países que imparten la educación de cuidados paliativos de forma obligatoria en todas sus facultades, pero cuentan con un marco normativo dispar.

Por ejemplo, Francia, tiene una regulación vinculante y aprobó en 2016 de una ley independiente que establece la adquisición obligatoria de estos conocimientos en la formación médica inicial. Además, el contenido curricular está fijado por decretos ministeriales.

Mientras tanto, Finlandia, donde no existe una ley vinculante, promueve su enseñanza a través de las recomendaciones nacionales curriculares y del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud.

LA FORMACIÓN ES UN "REQUISITO ESENCIAL"

Centeno ha defendido que la formación en cuidados paliativos, con independencia del camino que elija cada país para impartirla, "no es opcional ni negociable, sino un requisito esencial", que cumple con las necesidades de la sociedad y con los valores de la profesión médica.

PUBLICIDAD

"Cuando un estudiante entiende que forma parte de su genoma de médico atender la enfermedad grave y aliviar el sufrimiento, también cuando no se puede curar, su actitud dura para siempre, ya sea cirujano, especialista en trasplantes o en microbiología. Siempre va a tener una mirada paliativa", ha resaltado.

Por su parte, el responsable del paquete de trabajo sobre cuidados paliativos en JANE-2, el profesor Stein Kaasa, ha señalado que, en el marco de JANE-2, se llevarán a cabo acciones para impulsar la formación de grado y de posgrado en medicina paliativa, así como para reconocer la especialidad a nivel europeo.

PUBLICIDAD

En su opinión, "es una amenaza para los pacientes y sus familias que solo el 27 por ciento de las facultades de Medicina de Europa enseñen medicina paliativa".