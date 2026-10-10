Colapinto: "Ha sido un día algo frustrante"

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Redacción deportes, 10 oct (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine), retirado en la prueba sprint de este sábado y que saldrá decimoquinto este domingo en el Gran Premio de Singapur, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito urbano de Marina Bay que para él, la jornada "ha sido algo frustrante".

"Ha sido un día algo frustrante, no sólo por no haber sacado lo máximo posible de la calificación, sino también por haber quedado parado en pista, por un problema en el auto, antes de eso, durante la prueba sprint", comentó Colapinto, nacido hace 23 años en Pilar (provincia de Buenos Aires) y que, a pesar de no haber puntuado el pasado domingo en Sepang (Malasia) -sede del aplazado Gran Premio de Baréin- y de no haberlo hecho en la carrera corta de este sábado, sigue ocupando el duodécimo puesto del Mundial, con 27 puntos.

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"Durante el sprint, simplemente perdí potencia y todo se apagó; sé que estamos investigando esto más a fondo como equipo. Realizamos algunos cambios y reparaciones entre sesiones y volvimos a salir a pista", explicó.

"Me sentí bien en la Q1 (la primera ronda de la calificación) y pude apretar para marcar un buen tiempo de vuelta. Después, el coche se volvió progresivamente más difícil de pilotar y hubo un extraño cambio en el equilibrio que me hizo perder 'grip' en el tren trasero, especialmente en mi última vuelta de la Q2", apuntó el argentino, cuyo mejor resultado en la Fórmula Uno es el sexto que obtuvo en el Gran Premio de Canadá, el pasado mes de mayo; y que hace cuatro domingos concluyó séptimo en el nuevo 'Madring' de la capital de España.

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"Toqué el muro en el último sector de la vuelta, aunque ya iba perdiendo bastante tiempo respecto a mis vueltas anteriores, así que eso no afectó tanto la posición en la que acabé", precisó.

"Intentaremos hacerlo lo mejor posible mañana para avanzar y sumar puntos si es posible", dijo Colapinto este sábado en el circuito urbano de Marina Bay. "Sabemos que todo es posible aquí con este tiempo y con coches que no acabarán; así que habrá que ver dónde acabamos", añadió el argentino de Alpine.

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