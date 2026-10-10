Agencias

Arabia Saudí informa de un ataque contra el aeropuerto internacional de la ciudad de Damman

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Las autoridades saudíes han informado este domingo de madrugada de un ataque sobre el aeropuerto internacional de la ciudad saudí de Damman, ubicada en la orilla del golfo Pérsico.

Un portavoz oficial de las Fuerzas de la Coalición por la Legitimidad en Yemen que lidera Riad, el comandante general Turki al Maliki, ha explicado que "un proyectil ha caído en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Rey Fahd de Dammam".

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Este ataque se suma al de este sábado contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de la capital, Riad, aunque por el momento no hay confirmación oficial de víctimas.

El pasado jueves tres personas murieron en un ataque, incluido un piloto de la aerolínea de bandera saudí Saudia también en el aeropuerto de Riad. Un avión quedó destruido.

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