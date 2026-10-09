Zelenski rechaza la declaración de Marco Rubio y niega un estancamiento diplomático

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha rechazado las afirmaciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sobre un estancamiento en la guerra con Rusia, y ha instado a Washington a incrementar la presión económica sobre Moscú y garantizar la superioridad aérea ucraniana. Estas declaraciones se producen a las puertas de una reunión clave que se celebra este viernes en Miami, donde enviados de la Administración de Donald Trump presentarán a Kiev nuevas propuestas para el cese de las hostilidades.

"No estamos en un callejón sin salida diplomático", ha aseverado Zelenski durante un encuentro con periodistas en la ciudad de Priluki, que recientemente sufrió el impacto de un misil ruso con un saldo de 22 víctimas mortales. Según recoge la agencia ucraniana de noticias Ukrinform, el mandatario ha criticado la doble moral de algunos aliados: "No se puede, por un lado, negociar con los rusos sobre algunos proyectos económicos para el futuro y, por otro, decir que estamos en un punto muerto".

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El líder ucraniano ha exigido a Estados Unidos y a la comunidad internacional que impongan sanciones inmediatas al armamento ruso y asfixien la economía de Vladimir Putin. "Hagan callar a Rusia. Dejen de darles dinero con sus ventas. Enciendan Starlink para nosotros, para Ucrania", ha reclamado Zelenski, advirtiendo de que China está cerca de finalizar un sistema de comunicación análogo a Starlink que previsiblemente pondrá a disposición de Moscú, tal y como detalla el diario digital ucraniano Ukrainska Pravda.

Para revertir la situación en el campo de batalla, Zelenski ha hecho hincapié en la necesidad de controlar el espacio aéreo, comparando la situación de su país con el apoyo defensivo que Estados Unidos brindó a Israel frente a Irán. "Simplemente controlen los cielos para protegerse. Estados Unidos tiene esta capacidad y para ellos no cuesta nada ayudar", ha subrayado. El mandatario ha asegurado que, si Occidente facilita esta superioridad, Putin "lo perderá todo en dos o tres meses" y se verá obligado a sentarse en la mesa de negociaciones.

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Las contundentes palabras de Zelenski son una respuesta directa a las recientes declaraciones de Marco Rubio en Lisboa, donde el secretario de Estado estadounidense lamentó que los esfuerzos diplomáticos estaban resultando esquivos dado que el conflicto había entrado en "punto muerto".

NUEVAS PROPUESTAS EN MIAMI PARA ACABAR CON EL CONFLICTO

Este cruce de declaraciones marca el preludio de una agenda diplomática impulsada por Washington. Según revela el portal estadounidense Axios, los enviados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, --Steve Witkoff y Jared Kushner-- se reúnen este viernes en Miami con una delegación ucraniana y funcionarios europeos para presentar "nuevas ideas y propuestas" de paz.

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El objetivo de la Administración Trump, que ya se reunió --Kushner y Witkoff incluidos-- el jueves para pulir su propuesta, es lograr un avance antes de las elecciones de medio mandato que se celebran en Estados Unidos el próximo 3 de noviembre y que el invierno se instale en Ucrania. Entre las propuestas que están sobre la mesa, detalla Axios, destaca un alto el fuego parcial que paralice los ataques contra infraestructuras energéticas y garantice los envíos de grano.

En la cumbre de Miami, que se espera que dure dos días, participarán altos cargos ucranianos como el jefe de la Oficina de la Presidencia de Ucrania, Kirilo Budanov; el jefe de los servicios de Inteligencia Exterior, Rustem Umerov, y el asesor diplomático Sergi Kislitsia, así como asesores de seguridad nacional de Reino Unido, Francia, Alemania y representantes de la OTAN y la Unión Europea. El foco de las conversaciones, según Axios, estará puesto en posibles garantías de seguridad para Ucrania y un plan de prosperidad para la posguerra, en un intento de la Casa Blanca de unificar posturas antes de un eventual viaje de los enviados estadounidenses a Moscú a finales de este mes.

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