Dos presuntos disidentes de las FARC mueren en un combate con el Ejército colombiano

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Bogotá, 8 oct (EFE).- Dos presuntos integrantes de la facción Calarcá de las disidencias de las FARC murieron este jueves en un combate con el Ejército colombiano en el municipio de Yarumal, en Antioquia (noroeste), informó el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

"En Yarumal, el Ejército Nacional, con tropas de la Séptima División y la Cuarta Brigada, en coordinación con la Fiscalía y el CTI, dio de baja en combate a dos integrantes de la estructura narcoterrorista 36, facción Calarcá", detalló De la Espriella -en su cuenta de X-.

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Los dos disidentes estaban acusados de cometer delitos en coordinación con el Clan del Golfo, la banda criminal más grande de Colombia.

"Según información preliminar, los sujetos harían parte de la comisión de seguridad de alias Arboleda y estarían vinculados a amenazas, extorsiones y constreñimiento a la población civil en el norte de Antioquia", puntualizó el Ejército -en un comunicado-.

En el operativo también fueron incautados un fusil, una pistola, proveedores y municiones de diferentes calibres.

Los cuerpos fueron presentados envueltos en bolsas blancas, una rutina mediática que se ha convertido en el sello de De la Espriella, quien prometió "mano dura" en temas de seguridad desde que asumió la Presidencia el pasado 7 de agosto.

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A pesar de las críticas que el mandatario recibió por compartir imágenes suyas al pasear entre los cadáveres de presuntos integrantes de grupos armados ilegales, De la Espriella afirmó que lo seguirá haciendo.

"Aquí se armó toda una polémica porque yo caminé entre las bolsas y entre más deje de gustarle eso a la izquierda, pues más lo voy a hacer, porque a mí lo que me interesa es proteger a la ciudadanía de bien y caerle con todo a los narcoterroristas”, dijo el jefe de Estado en una charla con Flávio Bolsonaro, senador de derecha que disputará la presidencia de Brasil en segunda vuelta con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. EFE

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