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Palmeiras vence a Bahía y vuelve a amenzar el liderato de Flamengo

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São Paulo, 8 oct (EFE).- Palmeiras derrotó este jueves a Bahía por 1-0 y ha vuelto a amenzar el liderato de Flamengo en la liga brasileña tras cumplirse la vigésimo novena jornada.

El 'Verdao' suma 60 puntos, tan solo uno por debajo del 'Fla', que este jueves más temprano empató 2-2 con Santos después de ir en ventaja por 0-2.

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A nueve jornadas del final de la liga, Palmeiras, dirigido por el portugués Abel Ferreira, dominó el encuentro desde el pitido inicial, superioridad que quedó confirmada con el gol del argentino Flaco López.

En la segunda mitad, Bahía trató de reaccionar y tener más la posesión del balón, pero sus ataques chocaron con la defensa férrea del rival.

Palmeiras, que lideró la clasificación durante toda la primera mitad de la temporada, llegó al encuentro con dos victorias y tres empates en los últimos cinco partidos.

Además, el equipo de São Paulo está clasificado para semifinales de la Copa Libertadores y de la Copa de Brasil. EFE

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