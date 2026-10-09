Un profesor herido tras irrupción de encapuchados en una secundaria de Ciudad de México

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Ciudad de México, 9 oct (EFE).- Un profesor resultó herido este viernes tras la irrupción violenta de un grupo de personas encapuchadas en el plantel 6 de la institución Colegio de Bachilleres (media superior), ubicado en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México, donde provocaron destrozos con cohetones.

Según reportan diferentes medios, los agresores, identificados preliminarmente como integrantes de grupos de choque, irrumpieron en las instalaciones escolares causando daños severos al inmueble, vidrios rotos y destrozos en vehículos estacionados, lo que obligó a los alumnos a resguardarse en la parte posterior del recinto para poner a salvo su integridad física.

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Agentes policíacos y paramédicos acudieron a las instalaciones situadas en la colonia (barrio) Unidad Habitacional Vicente Guerrero tras el reporte del ataque, donde brindaron atención médica al docente por una contusión en la cabeza y asistieron a una mujer con crisis de ansiedad, sin que ninguno requiriera traslado a un hospital.

A través de redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos que muestran a decenas de alumnos huyendo a toda prisa del plantel tras las detonaciones, un hecho ante el cual las autoridades de la institución determinaron la suspensión inmediata de las actividades escolares para evaluar los daños e iniciar las investigaciones correspondientes.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detalló que los agresores se dispersaron y abandonaron el sitio ante la llegada de los cuerpos de seguridad, quienes desplegaron un operativo en las inmediaciones del recinto para prevenir nuevos incidentes y resguardar a los estudiantes, que se vieron obligados a replegarse al fondo del inmueble.

El suceso de Iztapalapa se suma a recientes episodios violentos en escuelas del país, como el registrado el pasado 1 de octubre en una secundaria de Torreón, Coahuila (norte), donde la irrupción de dos exalumnos con machetes provocó la muerte de la subdirectora y dejó cuatro heridos, así como el ocurrido en Lázaro Cárdenas, Michoacán (occidente), que dejó dos docentes fallecidas en un ataque armado el pasado marzo.

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A estas agresiones se añaden el asesinato de un estudiante en el CHH Sur de la Universidad Autónoma de México (UNAM) en 2025, y la alerta emitida en Querétaro (centro) ante la difusión de amenazas coordinadas contra escuelas a través de redes sociales.

En este contexto, el Gobierno de México presentó este viernes un decreto presidencial durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, destinado a obligar a las plataformas digitales a restringir y eliminar de manera inmediata contenidos violentos e incitaciones a agresiones dirigidas a menores de edad.

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La normativa establece la creación de un canal directo de contacto las 24 horas entre las empresas tecnológicas y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la implementación de filtros de edad y la eliminación de contenidos que promuevan la violencia en el entorno escolar.

El ataque al bachillerato de Iztapalapa se da en un contexto de creciente agresiones escolares en México, donde la violencia y las amenazas en redes sociales han impulsado al Gobierno a acordar un marco regulatorio con las plataformas de internet para prevenir agresiones y proteger a la infancia en los centros educativos.

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