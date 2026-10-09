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El Ejército de Israel mata a tiros a un palestino de 32 años en el sur de Cisjordania

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El Ejército de Israel ha matado a tiros a un palestino de 32 en el cruce de Nabi Yunis, en la gobernación cisjordana de Hebrón, ha denunciado este viernes la Autoridad Palestina.

Se trata de un hombre identificado como Shadi Ahmed Ibrahim, que ha muerto "abatido a tiros por el Ejército de ocupación" en el citado cruce, situado en la localidad de Halhul, en el sur de Cisjordania.

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Así lo ha indicado la Autoridad General de Asuntos Civiles, que ha confirmado que el cuerpo de la víctima ha sido "incautado" por las fuerzas israelíes, que no se han pronuciado hasta el momento.

Las operaciones del Ejército y los ataques de colonos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este han aumentado drásticamente desde los ataques del 7 de octubre de 2023, encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de fallecidos en estos territorios.

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