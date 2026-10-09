Mejor tiempo y récord para el español Izan Guevara

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Redacción deportes, 9 oct (EFE).- El español Izan Guevara (Boscoscuro) ha logrado el mejor tiempo y un nuevo récord en la práctica oficial para el Gran Premio de Indonesia de Moto2 que se disputa en el circuito de Mandalika, con el líder de la competición, Manuel González (Kalex) en la cuarta plaza.

Guevara dominó la práctica oficial desde los primeros minutos y ya casi al final de la misma rodó en 1:32.337 para establecer por apenas cuatro milésimas de segundo (1:32.341) un nuevo récord absoluto, que detentaba el brasileño Diogo Moreira (Kalex), desde 2025.

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El español Iván Ortolá (Kalex) fue la primera referencia de una práctica oficial que comenzó un tanto accidentada, con el percance sufrido por el líder del campeonato, que perdió la visera del casco y tuvo que regresar a su taller sin haber marcado un tiempo y poco después se mostró bandera roja para que la misma pudiese ser retirada al quedarse en mitad de la trazada y poder ocasionar alguna situación de riesgo.

Fueron apenas unos minutos los que tuvieron que perder los pilotos en sus talleres, pero que sin duda trastocaron los 'ánimos' de más de uno, el más perjudicado el japonés Ayumu Sasaki (Kalex), que se fue por los suelos en la curva once.

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Por delante, Izan Guevara protagonizó un cronómetro en su sexto giro de 1:32.465, que ya estaba muy cerca del récord de Diogo Moreira, 1:32.341.

Mientras, por detrás y poco a poco fue recuperando posiciones Manuel González, sexto en su séptima vuelta con 1:32.976, y el turco Deniz Öncü se iba por los suelos en la curva dieciséis, dejando su Kalex partida por la mitad.

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Pero a poco más de doce minutos (12:27) para el final de la práctica, Dirección de Carrera tuvo que mostrar nuevamente bandera roja por problemas técnicos de la propia Dirección de Carrera, que nuevamente rompían el ritmo de todos los pilotos.

En teoría los problemas en Dirección de Carrera se habían solucionado e iban a reanudar la sesión, pero nuevamente se tuvo que detener la práctica, sin que ningún piloto hubiese podido regresar a pista.

Algunos minutos más tarde, ya sí se pudieron reiniciar lo que se presuponían unos doce minutos finales muy intensos, con Izan Guevara como referente con ese 1:32.465 de su sexta vuelta, y el líder del mundial séptimo, a cuatro décimas de segundo de aquél.

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Ángel Piqueras buscó con ahínco su pase a la segunda clasificación, y lo cierto es que iba con parciales que se lo permitían, hasta que acabó por los suelos antes de poder concluir la vuelta.

Si la concluyó Izan Guevara, que rebajó su tiempo hasta el 1:32.337 que era récord absoluto de la categoría al batir el registro de Moreira (1:32.341) por apenas cuatro milésimas de segundo.

Otro que lo intentó, sin éxito, pero protagonizando una gran salvada, fue el campeón del mundo de Moto3 en 2025, el español José Antonio Rueda (Kalex), que acabó decimosexto.

Nadie pudo con el registro de Izan Guevara, que lideró la serie por delante de Alex Escrig, Daniel Holgado, Manuel González, Senna Agius, Alonso López, Filip Salac, Ayumu Sasaki, Daniel Muñoz, David Alonso, Iván Ortolá, Tony Arbolino, Barry Baltus y Zonta Van der Goorbergh, quienes pasaron a la segunda clasificación directa.

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 9 oct (EFE).- El español Izan Guevara (Boscoscuro) ha sido el más rápido en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Indonesia de Moto2, disputados en el circuito de Mandalika, por primera vez en lo que va de la temporada.

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Guevara paró el cronómetro en 1:32.702, con apenas 49 milésimas de ventaja sobre Alex Escrig (Forward) y 128 respecto del líder del campeonato, español como los anteriores, Manuel González (Kalex).

El australiano Senna Agius (Kalex) fue el primer líder del entrenamiento libre inicial de Moto2, con un 1:33.827 en su cuarta vuelta que pronto fue superado por quien lucha por alcanzar al líder de la categoría, el español Manuel González (Kalex), por entonces tercero, el también español Izan Guevara (Boscoscuro), líder con 1:33.757.

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La sesión comenzó con los principales favoritos 'tomando posiciones' en cabeza de la tabla de tiempos, liderada en la quinta vuelta por el checo Filip Salac (Kalex), 1:33.707 y poco después por el líder, 'Manugas' González, con 1:33.281.

González tuvo problemas mecánicos en la cita de Japón que le dejaron sin puntuar y que se atribuyeron a una pieza defectuosa en el nuevo embrague que se montó en su Kalex, cuyo correcto funcionamiento deberá comprobar en estas sesiones previas de la carrera de Indonesia.

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Nuevamente Guevara se convirtió en la 'sombra' de González, a 47 milésimas de segundo del líder del campeonato, que encadenó una serie de vueltas con los parciales más rápidos y así mejorar su registro, 1:33.142, secundado por su compañero de equipo, el australiano Senna Agius.

En la lista de participantes en la carrera de Indonesia se pudo comprobar la presencia de hasta tres pilotos lesionados, el neerlandés Collin Veijer (Kalex), recuperado de una fractura de clavícula en Austria, como también el español Alberto Ferrández (Boscoscuro) en el mismo escenario y por idéntico motivo, y el también español Ángel Piqueras (Kalex), en su caso por una fractura de la mano.

Por apenas unas milésimas de segundo (16), González rebajó el mejor tiempo de la sesión hasta el 1:33.126, pero lejos del récord que en 2025 estableció el brasileño Diogo Moreira (Kalex) en 1:32.341.

En la segunda salida a pista de los pilotos de Moto2 fue Izan Guevara el primero en mejorar con 1:32.872, el primero en hacerlo en ese segundo en la decimotercera vuelta, con Senna Agius a 83 milésimas de segundo, y el español rebajando nuevamente la referencia de la categoría, 1:32.702, en la siguiente.

Se notó el paso de los minutos, pues todos los pilotos incrementaron notablemente su ritmo para acercarse al 'crono' de Guevara, que estaba ya muy cerca del récord de la categoría.

Otro español, Alex Escrig (Forward), fue el primero en dar un paso adelante para quedarse a 49 milésimas de segundo de Guevara, sin que ningún rival pudiese ya mejorar el registro del segundo clasificado del mundial, que encabezó la clasificación hasta el final de la tanda.

Tras Izan Guevara se situaron Alex Escrig, Manuel González, que mejoró su mejor tiempo en la última vuelta lanzada, Senna Agius, el hispano colombiano David Alonso (Kalex), campeón del mundo de Moto3 en 2024, y por delante de Alonso López (Kalex), el belga Barry Baltus (Kalex), Collin Veijer, el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) y Filip Salac.