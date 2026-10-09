Agencias

Tres muertos en un nuevo ataque hutí al aeropuerto de Riad

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El Cairo, 9 oct (EFE).- Al menos tres ciudadanos saudíes murieron y un avión de la línea aérea de Arabia Saudí quedó dañado en un ataque con misiles balísticos lanzados por los rebeldes chiíes hutíes del Yemen, informó este viernes la Autoridad General de Aviación civil saudí.

En un comunicado, la autoridad saudí explicó que los dos ataques contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, de la capital, se produjeron en la noche del jueves; "el primero tuvo como objetivo las instalaciones del aeropuerto, mientras que el segundo afectó a un avión perteneciente a la aerolínea saudí" 'Saudi Airlines'.

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Afirmó que "el ataque provocó el martirio de tres ciudadanos saudíes y heridas a varios ciudadanos y residentes de diferentes nacionalidades, de leves a graves". EFE

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