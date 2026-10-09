Arden 24 coches y saquean tiendas de extranjeros en protestas antiinmigración en Sudáfrica

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Nairobi, 9 oct (EFE).- Un total de 24 automóviles ardieron y tiendas de extranjeros fueron saqueadas como resultado de protestas contra la inmigración irregular que se tornaron violentas en las ciudades sudafricanas de Durban (este) y Johannesburgo (norte), informó este viernes el Servicio de Policía del país austral (SAPS).

Los hechos ocurrieron este jueves en Durban y Soweto -antiguo gueto negro de Johannesburgo-, donde grupos antiinmigración se manifestaron ante oficinas del Departamento (Ministerio) del Interior que asistían a solicitantes de asilo.

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Diez vehículos ardieron en Soweto y catorce en Durban, precisó el SAPS en un comunicado.

La tensión desembocó en enfrentamientos entre ciudadanos extranjeros y sudafricanos.

Además, "tres ciudadanos extranjeros han sido detenidos, y también se han registrado saqueos en comercios propiedad de extranjeros en medio de los disturbios", subrayó el cuerpo de seguridad.

Según la Policía, las protestas están relacionadas con desinformación acerca de que un fallo del Tribunal Constitucional sobre las solicitudes de asilo "otorga una amnistía general a los extranjeros indocumentados".

Los manifestantes se oponen a una decisión adoptada en julio pasado por el Constitucional que elimina las barreras procesales para solicitar asilo, incluso para aquellas personas que entraron en Sudáfrica de forma irregular, carecían de visados ​​de tránsito para asilo o no cumplieron con los plazos de presentación.

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"El Servicio de Policía de Sudáfrica no tolerará el incumplimiento de la ley. No permitiremos que continúen la violencia, la quema de vehículos, la destrucción de bienes ni las agresiones a personas", aseveró la comisionada interino del SAPS, teniente general Puleng Dimpane.

Dimpane aseguró que se perseguirá a los responsables de la quema de vehículos y advirtió que "aquellos que hayan cometido actos de violencia y destrucción serán identificados, investigados y, cuando existan pruebas suficientes, detenidos y llevados ante la justicia".

La teniente general remarcó que el derecho a expresar inquietudes y a protestar "no otorga a nadie el derecho a cometer delitos" y que las reclamaciones legítimas "deben tramitarse a través de los cauces legales y constitucionales".

El movimiento March and March, uno de los grupos que participa en las movilizaciones, reclamó este jueves que el Gobierno endurezca las medidas contra la inmigración irregular y traslade los centros de recepción de refugiados desde las ciudades hacia las fronteras.

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"Tenemos derecho a expresar nuestro descontento en nuestro país, y de eso se trata la democracia. Seguiremos manifestándonos hasta que el Gobierno encuentre una salida a este problema", avisó la líder de March and March, Jacinta Ngobese-Zuma.

El Gobierno anunció este jueves que comenzará en diciembre a trasladar gradualmente los centros de recepción de refugiados hacia zonas fronterizas.

La ministra de Justicia, Mmamoloko Kubayi, que preside el Comité Interministerial sobre Migración, explicó que el objetivo es que las solicitudes se tramiten en puntos de entrada al país, de modo que quienes sean rechazados puedan regresar sin acceder a Sudáfrica.

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Unos 180.000 ciudadanos de Zimbabue, Malaui, Ghana, Mozambique, Nigeria, Kenia, Uganda, Tanzania y la República Democrática del Congo (RDC) han sido repatriados a sus países de origen en los últimos meses en el marco de una ola de xenofobia contra migrantes africanos, según datos oficiales proporcionados por los respectivos gobiernos.

Las tensiones xenófobas son un problema recurrente en Sudáfrica y han desembocado en oleadas violentas en varias ocasiones en los últimos años con decenas de muertos, especialmente en los barrios más vulnerables de algunas ciudades. EFE