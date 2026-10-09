La NFL exporta sus 'mini Super Bowls'

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Andrea Montolivo

Chicago (EE. UU.), 9 oct (EFE).- Los partidos de la NFL se ven en casi 200 países y en 25 idiomas. Por primera vez este año, nueve encuentros de temporada regular se juegan fuera de Estados Unidos. Una franquicia en el extranjero es posible, pero lejana. Mientras, la liga sigue abriendo fronteras a base de 'mini Super Bowls'. Brett Gosper, responsable de Europa y Asia-Pacífico de la liga, desgrana para EFE las claves de esta conquista internacional.

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"Nuestro objetivo es crear mini Super Bowls cada vez que llevamos un partido de temporada regular en el extranjero, sumergiéndonos en la cultura local y ofreciendo actividades y oportunidades de interacción con los aficionados durante toda una semana para generar la mayor sinergia posible entre la NFL y el lugar donde se disputa el encuentro", afirmó Gosper.

Australia y Francia se incorporaron este año al calendario internacional. Río de Janeiro se sumó como nueva ciudad anfitriona en Brasil. Los 32 equipos participan en el Global Markets Program, con el que la liga impulsa su marca al extranjero. Nueve oficinas sostienen la actividad fuera de Estados Unidos y la NFL amplía su mapa.

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España ocupa un lugar privilegiado en esta estrategia y la NFL estima en once millones su número de aficionados en el país.

"El primer partido en Madrid fue un éxito enorme y un punto de inflexión para la NFL en España. El Bernabéu ofreció un escenario espectacular y, junto con nuestros socios del Real Madrid, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, nos sentimos muy orgullosos de aquel histórico primer partido", destacó Gosper en la entrevista con EFE.

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El segundo encuentro consecutivo en la capital española, un Atlanta Falcons-Cincinnati Bengals, llega bajo un acuerdo plurianual y con el objetivo de mejorar la experiencia del aficionado.

"Desde entonces, hemos abierto una oficina de NFL España, con un equipo local que trabaja durante todo el año para hacer crecer la presencia de la NFL en el mercado", explicó.

"Estamos comprometidos con hacer crecer el deporte en España durante todo el año", subrayó Gosper, cuyo plan incluye actividades para aficionados, acontecimientos y programas de fútbol bandera.

Chicago Bears, Kansas City Chiefs y Miami Dolphins participan en ese desarrollo mediante el Global Markets Program, que permite a los clubes impulsar su actividad comercial en mercados internacionales.

El crecimiento es vertical y el comisionado de la NFL, Roger Goodell, aseguró recientemente que veía posible una futura expansión de la liga.

Sin embargo, el impulso no implica que una franquicia extranjera esté cerca.

"Ahora estamos más centrados en aumentar el número de partidos internacionales y ampliar así nuestra presencia global que en crear un equipo fuera de Estados Unidos", aclaró Gosper a EFE.

"Aunque una franquicia internacional es posible, sería a largo plazo y no es inminente", añadió.

La prioridad es construir mercado sin depender exclusivamente del calendario: "Nuestra estrategia ha evolucionado hacia la construcción de una presencia de la NFL durante todo el año en nuestros mercados prioritarios".

Para Gosper, los partidos son un "catalizador de crecimiento" que permite "fortalecer las relaciones con los socios locales" y "mostrar el deporte a nuevos públicos".

El Super Bowl de esta temporada se jugará el 12 de febrero en el SoFi Stadium de Los Ángeles. A la espera de una posible expansión, los aficionados internacionales ya tienen sus propios "mini Super Bowls".