La OIM alerta de que dos millones de personas en Gaza necesitarán "refugio urgente" de cara al invierno

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La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha alertado este viernes de que dos millones de personas en la Franja de Gaza necesitarán "refugio urgente" de cara al infierno y después de más de tres años de ofensiva lanzada por Israel contra el enclave palestino, que se ha saldado hasta la fecha con más de 74.000 muertos.

Esto constituye casi la totalidad de la población gazatí, que necesita asistencia dada la falta de alojamiento y refugios en la zona. La directora general de la OIM, Amy Pope, ha alertado de que "tras años de desplazamiento y destrucción, los palestinos hacen frente al cuarto invierno sin protección adecuada frente a la lluvia, el viento y las inundaciones".

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"Los fondos insuficientes y los bloqueos continuados por parte de las autoridades israelíes a la entrada de suministros de vital importancia están impidiendo a organizaciones de humanitarias responder al nivel necesario", ha indicado en un comunicado.

"Las familias que se han visto afectadas repetidas veces por el desplazamiento y la pérdida devastadora deben ser capaces de hacer frente al invierno con seguridad y dignidad. Los materiales para la construcción de refugios deben entrar rápido en la zona", ha apuntado.

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La OIM calcula que más de la mitad de todas las tiendas de campaña y refugios improvisados actualmente en uso se encuentran en malas condiciones y requieren ser reemplazados. Las tiendas de campaña están diseñadas como una medida de emergencia temporal y, por lo general, solo duran entre seis y doce meses.

RIESGO DE INUNDACIONES

Ante la falta de alternativas, muchas familias viven en edificios dañados por la guerra que representan graves riesgos para la vida. El mes pasado, decenas de personas murieron en la ciudad de Gaza al derrumbarse un edificio dañado por el conflicto. En agosto, un socio de la OIM identificó más de 3.600 estructuras como peligrosas y en riesgo de colapso.

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Así, ha advertido de que se prevé que el fenómeno de El Niño, que se está intensificando, traiga lluvias más fuertes que podrían debilitar aún más los edificios inseguros, mientras que los sistemas de drenaje gravemente dañados dejan a las comunidades expuestas a inundaciones.

La OIM y sus socios dedicados a la gestión de asentamientos han identificado a cerca de 1,8 millones de personas que viven en lugares de desplazamiento, la mayoría de ellas en zonas con riesgo de inundación. Las aguas de las inundaciones podrían dañar los refugios, destruir las pocas pertenencias que les quedan a las familias y obligar a las personas a desplazarse nuevamente.

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Aproximadamente 8.600 kits de refugio de emergencia de la OIM están preposicionados fuera de Gaza y listos para su entrega, pero las autoridades israelíes siguen rechazando su entrada en los puntos de cruce. Mientras tanto, los equipos humanitarios utilizan materiales disponibles localmente y recuperados siempre que es posible. Estos esfuerzos brindan un apoyo temporal limitado, pero resultan insuficientes para satisfacer las necesidades generalizadas de alojamiento.

"Las soluciones se conocen, los suministros están listos y los equipos humanitarios están preparados para realizar la entrega", ha afirmado Pope. "Es esencial contar con un acceso humanitario inmediato y sostenido para proteger vidas, reforzar los refugios dañados y ayudar a las familias a superar las soluciones temporales. Todas las partes deben facilitar una acción humanitaria basada en principios y apoyar una respuesta acorde con la gravedad de la crisis", ha apostillado.

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Así, la organización ha hecho un llamamiento para permitir la entrada inmediata y sostenida de tiendas de campaña, kits de refugio de emergencia, unidades de alojamiento de socorro, madera, herramientas y otros materiales necesarios para reforzar los refugios, reparar viviendas dañadas y apoyar a las familias que buscan un alojamiento más seguro.