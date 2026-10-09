La colíder de Sumar, sobre Rufián: "Todos los teléfonos pendientes de si Gabriel quiere estar en Frente Amplio"

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La co-coordinadora de Movimiento Sumar y portavoz parlamentaria en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha manifestado que el portavoz de ERC en la cámara, Gabriel Rufián, es un "activo electoral inmenso" y, por supuesto, tendrán los "teléfonos encendidos" por si quiere al final estar en Frente Amplio.

"Tenemos todos los teléfonos pendientes de que si es así, de que Gabriel Rufián quiere estar en el Frente Amplio, podamos atender esa llamada", ha manifestado en declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press, cuestionado por si tienen el teléfono abierto a Rufián de cara al nuevo proyecto electoral que articulan, una vez que Frente Amplio está negociando quién tiene que ser su candidato a las elecciones del 29N.

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La portavoz de Sumar ha desgranado que no habrá que esperar al día 17 de octubre, momento que se lanzará oficialmente la candidatura de Frente Amplio, para conocer el nombre de cabeza de lista y ha prometido que van a escoger a la mejor persona para este rol.

Martínez Barbero ha comentado que tienen perfiles valiosos como la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, que es una persona que valoran y aprecian "muchísimo" en las organizaciones que promueven Frente Amplio, pero ha desgranado que la decisión que adopten será compartida por todos los partidos y que es el "momento de cerrar los micrófonos y encender los teléfonos".

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Telefónos que, según ha dicho, van a tener abiertos también para el caso de Rufián, dado que es una persona que "tiene un apoyo masivo en la ciudadanía de izquierdas de este país", con gran influencia y presencia en la gente joven. "Es un activo electoral inmenso y por lo tanto, siempre lo hemos dicho, cuantas más mejor y él es una persona muy importante de la izquierda de este país", ha apostillado.

El portavoz de ERC en el Congreso afirmó este jueves que quiere representar a ERC acompañado de otras fuerzas de izquierdas y antifascistas: "Y lo intentaré hasta el final. Y ojalá ERC también lo quiera", sostuvo en redes sociales después de trascender que el portavoz adjunto de los republicanos en el Parlament, Jordi Albert, está recogiendo avales como candidato para formar parte de las listas de ERC a las generales.

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DISPUESTAS A NEGOCIAR CON EL PSOE PARA LA UNIDAD EN EL SENADO

Respecto a la posibilidad de que haya una candidatura conjunta entre la izquierda alternativa y el PSOE al Senado, Martínez Barbero ha recalcado que esa unidad es una petición de la sociedad civil, impulsada por una plataforma que ya ha recabado muchas firmas de apoyo, y que en Movimiento Sumar están escuchando.

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"Vamos a hacer lo posible, evidentemente, para responder a esa petición", ha apostillado para señalar que están en contacto con el PSOE sobre esa posibilidad.

PIDE RESPONSABILIDAD A PODEMOS

En cuanto a las opciones de acuerdo con Podemos y sobre la insistencia de esta formación en celebrar unas primarias abiertas como condición de unidad con los partidos de Frente Amplio, la portavoz parlamentaria ha desgranado que el nuevo espacio trata de dar un proyecto de largo plazo al electorado de izquierdas y que no se vuelva "loco" cada cuatro años.

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Dicho esto, se ha mostrado convencida de que las izquierdas van a ir juntas a las elecciones del 29N pero que una coalición no se puede limitar al método de elección del candidato a la Presidencia del Gobierno.

"Yo pediría en este sentido responsabilidad a todas y no pondría vetos a nada", ha lanzado Martínez Barbero para garantizar que en Frente Amplio hay disposición de llegar a un acuerdo con Podemos y otras organizaciones. Y ha vuelto a pedir a los 'morados' que no reduzcan al "absurdo" un proceso tan complejo y de altísima importancia como es articular una candidatura de unidad.

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