Extienden en un día las primarias socialdemócratas para el Elíseo por culpa de ciberataque

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París, 9 oct (EFE).- La primera vuelta de las primarias de la socialdemocracia francesa para elegir al candidato a las elecciones presidenciales de 2027 ha sido extendida en un día, del sábado al domingo, por culpa del ciberataque que sufrió el inicio de la votación esta mañana.

"De acuerdo con las organizaciones políticas participantes y con las candidatas y candidatos, la comisión organizadora de las primarias anuncia la prórroga de la votación hasta el domingo a las 18:00 horas (16.00 GMT), con el fin de permitir que militantes y simpatizantes puedan votar con tranquilidad", informó este viernes el Partido Socialista (PS), el principal organizador de los comicios.

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Los resultados, que se iban a anunciar el sábado en torno a las 20:25 horas (18:25 GMT), se harán el domingo a una hora todavía por determinar.

Por culpa de este cibertataque, cuyos autores se desconocen en este momento, buena parte de los 140.000 inscritos para votar no han podido hacerlo por la ralentización del sufragio electrónico, que es la única vía de participación en estas primarias.

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"La intervención de técnicos expertos ha confirmado que no se ha visto alterada la integridad del escrutinio", agregó la comisión organizadora. El ataque consistió en una afluencia masiva y ficticia de conexiones.

Cinco aspirantes compiten en el proceso, que se desarrolla mediante voto electrónico: Olivier Faure, primer secretario del Partido Socialista (PS); el eurodiputado Raphaël Glucksmann, copresidente de la plataforma Place Publique; los diputados socialistas Jérôme Guedj y Emmanuel Maurel, y la ex candidata presidencial en 2007 Ségolène Royal.

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Si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta, la segunda vuelta se celebrará los próximos días 16 y 17 de octubre, también mediante voto electrónico, entre los dos aspirantes más votados.

La participación superó ampliamente el objetivo inicial de 90.000 votantes fijado por los organizadores, aunque queda muy lejos de los dos millones registrados en las primarias socialistas de 2017, cuando participar costaba dos euros, frente a los 15 euros actuales.

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Más de 42.000 personas se han registrado en la plataforma 'Choisir 2027', que permite participar sin afiliarse a un partido, mientras que otras 37.000 se han inscrito en la web del Partido Socialista sin solicitar la afiliación.

Entre los afiliados, Glucksmann cuenta con una base potencial de apoyo de los más de 28.000 miembros de 'Place Publique', cuya cifra se ha duplicado en un mes.

Maurel, por su parte, puede contar con el respaldo de los aproximadamente 1.000 afiliados de la Izquierda Republicana y Socialista. En el Partido Socialista, que tiene unos 31.000 miembros al corriente de pago, el reparto de apoyos resulta menos previsible.

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Glucksmann ha recibido además el respaldo de cientos de cargos electos socialistas, entre ellos tres presidentes regionales y los presidentes de los grupos parlamentarios del partido en la Asamblea Nacional y el Senado.

Sin embargo, Faure mantiene una base de apoyo entre los militantes socialistas, mientras que Royal ha encontrado mayores dificultades para reunir respaldos dentro de la formación.

La campaña, que se ha prolongado durante un mes, ha estado marcada por los enfrentamientos sobre una posible alianza con La Francia Insumisa (LFI), el partido de izquierda de Jean-Luc Mélenchon, y por las diferencias en torno al conflicto israelí-palestino.

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Los debates televisados han dado visibilidad a los candidatos, pero también han puesto de manifiesto las divisiones sobre la estrategia que debe seguir la izquierda de cara a las presidenciales, cuya primera vuelta se celebrará el 18 de abril y la segunda el 2 de mayo. EFE