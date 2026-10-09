Sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 9 oct (EFE).-

SÁBADO 10

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São Paulo.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el opositor Flávio Bolsonaro visitan respectivamente el noreste del país y el interior de São Paulo, dos de los lugares donde cada uno tuvieron mejores resultados electorales en la primera vuelta de las elecciones.

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Nueva Delhi.- El movimiento juvenil Cockroach Janta Party (CJP), conocido como las "Cucarachas", toma las calles de Nueva Delhi en una marcha multitudinaria de la generación Z para exigir la dimisión del jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar, tras el borrado de millones de personas del censo electoral.

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Taipéi.- El presidente taiwanés, Lai Ching-te, pronuncia un discurso con motivo del Día Nacional de la República de China (nombre constitucional de Taiwán), en el que se prevé que aborde el estado de las relaciones entre Taipéi y Pekín.

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Kaliningrado (Rusia).- Pese a su modesta superficie de apenas 15.000 kilómetros cuadrados, Kaliningrado, enclave famoso por ser la tierra del ámbar, es una de las regiones más estratégicas de Rusia y, sin duda, la más “europea” de todas, motivos por lo que sus habitantes le tienen auténtica devoción.

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Londres.- El thriller psicológico 'Bunker', del director francés Florian Zeller, en el que la pareja de actores españoles Penélope Cruz y Javier Bardem vuelven a compartir pantalla después de ocho años, alberga su gala de presentación y la alfombra roja en el Festival de Cine de Londres.

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Londres.- El chef israelí afincado en el Reino Unido Yotam Ottolenghi reivindica la cocina como un espacio de paz ante un mundo cada vez más estridente, entre conflictos y ruido en las redes sociales, en su último libro 'Más Simple' (Salamandra), que se publica el 15 de octubre en España.

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Miami (EE.UU.).- La ciencia detrás de películas como 'Toy Story', 'Buscando a Nemo' y 'WALL•E' se muestra a partir de este sábado en la exposición ‘The Science Behind Pixar’ en el museo Frost Science de Miami, con más de 50 elementos interactivos y una mirada exclusiva del proceso de producción.

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Bogotá.- El afamado Rock al Parque, el mayor festival de rock gratuito de América Latina, abre sus puertas este sábado a tres días de música, cuatro escenarios y decenas de artistas, entre ellos Stratovarius, Apocalyptica, Ministry, Rata Blanca y Mon Laferte.

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San Salvador.- El Salvador recuerda este sábado a las 1.500 víctimas del terremoto de magnitud 5,4, hace 40 años el 10 de octubre de 1986, que devastó la capital salvadoreña y zonas aledañas, donde se vinieron abajo varios edificios y numerosas viviendas.

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Bangkok.- Mujeres de 76 países y territorios -una veintena procedente de Latinoamérica- participan en el certamen de belleza tailandés Miss Grand International, cuya decimocuarta edición se celebrará en Bangkok para buscar a la sucesora de la filipina Emma Mary Tiglao.

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DOMINGO 11

São Paulo.- Grupos de estudiantes y de izquierdas celebran actos en varias capitales de Brasil para movilizar a los votantes del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para tratar de lograr una remontada frente al opositor Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta del día 25 de octubre.

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Ciudad de México.- Habitantes de Guadalajara, en el occidental estado mexicano de Jalisco, realizan este domingo una marcha para denunciar la contaminación del agua que afecta a cientos de hogares de una de las ciudades más grandes de México y ha llegado incluso hasta a hospitales. (Vídeo)(Foto)

Los Ángeles (EE.UU.).- Skid Row, epicentro de la crisis de personas sin hogar en Los Ángeles, concentra también una problemática menos visible: cientos de mascotas que viven en la calle junto a sus dueños y enfrentan hambre, enfermedades y falta de atención veterinaria.

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Londres.- Gala y alfombra roja del filme 'El ser querido', del cineasta español Rodrigo Sorogoyen, en el Festival de Cine de Londres.

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Bogotá.- La cantante chilenomexicana Mon Laferte actúa como plato fuerte del segundo día del afamado Rock al Parque, el mayor festival de rock gratuito de América Latina.

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San Juan.- Las mujeres de la bomba puertorriqueña alzan sus voces este domingo en el sexto encuentro de cantaoras en la plaza pública Carlos 'Tata' Cirino Osorio de Loíza, un municipio del norte de Puerto Rico, considerado como una de las cunas de este género musical reivindicativo, que surgió entre los esclavos y es un sincretismo entre la cultura española, taína y africana.

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LUNES 12

Estocolmo.- La Academia Real de Ciencia de Suecia da a conocer el Premio Nobel de Economía.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, comparece ante los medios tras dos días de reuniones con la cúpula del partido conservador que encabeza, la Unión Cristianodemócrata (CDU) tras la debacle electoral de las últimas semanas de la fuerza en Sajonia-Anhalt, Berlín y Mecklemburgo-Antempomerania.

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Aparecida (Brasil).- Brasil celebra con una misa multitudinaria el día de la Virgen de Aparecida, patrona nacional, que estuvo en el centro de la polémica en las elecciones por un rumor que trató de dañar la imagen del candidato opositor Flávio Bolsonaro ante los electores católicos.

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Roma.- La organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) inaugura en Roma el Foro Mundial de la Alimentación con la presencia de presidentes y jefes de estado de varios países entre ellos la de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el de Bolivia, Rodrigo Paz.

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Ciudad de Panamá.- El banco de desarrollo de América Latina y el Caribe CAF anuncia en una conferencia de prensa la tercera edición del Foro CAF América Latina y el Caribe, que se espera se desarrolle en enero próximo en Panamá.

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Bangkok.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial celebran su reunión anual en el Centro Nacional de Convenciones Reina Sirikit de Bangkok del 12 al 18 de octubre.

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Londres.- Empieza en el Tribunal de la Corona de Southwark, al sur de Londres, el juicio contra el humorista y actor inglés Russell Brand por supuestos delitos sexuales, entre ellos tres de violación.

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Massy (Francia).- El Centro Pompidou, cuyo emblemático edificio en París está cerrado por reformas al menos hasta 2030, presenta los detalles de su nueva sede a las afueras de la capital francesa, dedicada a la conservación, la restauración y almacenamiento de las colecciones.

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epp/EFETV

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