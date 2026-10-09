Las exportaciones brasileñas de café comienzan a recuperarse con retomada de ventas a EEUU

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Río de Janeiro, 9 oct (EFE).- Brasil, el mayor productor y abastecedor mundial de café, exportó en septiembre 3,9 millones de sacas de café (de 60 kilos), un volumen en un 3,1 % superior al del mismo mes de 2025 y que muestra la recuperación de los embarques con la normalización de las ventas a EE.UU., informó este viernes la patronal del sector.

Los ingresos brasileños por las exportaciones del grano en septiembre, sin embargo, se redujeron un 7,1 %, hasta 1.282 millones de dólares, por la caída del precio del producto en los mercados mundiales, según los datos del Consejo de los Exportadores de Café (Cecafé).

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El presidente de la entidad, Márcio Ferreira, explicó que, tras una fuerte caída de los embarques en los primeros meses del año por la incertidumbre sobre los aranceles adicionales que Estados Unidos le impuso al grano brasileño, las exportaciones comenzaron a recuperarse luego de que Washington incluyera al café en su lista de excepciones.

"Estados Unidos retiró el arancel adicional sobre el producto brasileño en noviembre, pero el café soluble seguía siendo tarifado y en julio fueron anunciados nuevos impuestos. Nuestras negociaciones permitieron que todos los (tipos de) café, incluso el soluble, fueran incluidos en las listas de excepción", dijo.

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Según el dirigente, el fin de la incertidumbre dejó el escenario comercial bilateral más claro y permitió la retomada de las ventas.

Tan solo en septiembre Estados Unidos importó 625.192 sacas de café brasileño, con un aumento del 86,4 % frente al mismo mes del año pasado.

Las exportaciones acumuladas hasta julio se limitaban a 20,8 millones de sacas, con una reducción del 5,9 % frente a los siete primeros meses del año pasado, lo que comenzó a ser revertido.

Según Cecafé, en el acumulado entre enero y septiembre de este año las exportaciones ya llegan a 29,1 millones de sacas, con una ligera caída del 0,2 %.

Con la retomada de las importaciones, Estados Unidos recuperó su posición como el mayor destino del café brasileño, que venía siendo ocupada por Alemania.

EE.UU. importó en los nueve primeros meses del año 3,8 millones de sacas de café brasileño, volumen aún en un 12,8 % inferior al del mismo período de 2025.

Alemania cayó al segundo lugar con compras por 3,3 millones de sacas.

Los otros cuatro principales destinos fueron Italia (2,6 millones), Bélgica (2,5 millones) y Japón (1,4 millones). EFE