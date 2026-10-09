EE.UU. autoriza las operaciones con diésel ruso hasta abril de 2027

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Washington, 9 oct (EFE).- Estados Unidos autorizó temporalmente las operaciones relacionadas con la venta, entrega, descarga e importación de diésel de origen ruso, incluida su entrada al mercado estadounidense, hasta el 7 de abril de 2027, pese a las sanciones impuestas contra Moscú.

La licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) permite estas operaciones pese a las sanciones contra Rusia, pero mantiene las restricciones a los pagos a través de cuentas de tres organismos financieros del Estado ruso. EFE

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