España jugará el partido de cuartos de la Liga de Naciones en Mestalla

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El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha confirmado que el Estadio de Mestalla acogerá el partido de cuartos de final de la Liga de Naciones de la selección española masculina de fútbol, que servirá de "despedida" al recinto valenciano.

"Vamos a proponer volver a Valencia con la selección española y es probable que el partido de cuartos de final de la Nations League se dispute en Mestalla, en este Mestalla mítico ya. Probablemente pueda ser el último partido también de la selección española en Mestalla", señaló ante los medios de comunicación tras asistir, junto al seleccionador Luis de la Fuente, a la recepción por el Día de la Comunitat Valenciana.

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Además, confirmó que "todas" las administraciones están de acuerdo con esa iniciativa. "La Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia y la Diputación están también a nuestro lado para que este partido de despedida de Valencia, que va a ser un partido muy bonito, ojalá sea el partido de vuelta", deseó.

"Hay que elevar la propuesta a los órganos de la Federación, pero esperemos que podamos estar aquí celebrando el partido", añadió. "Será un partido muy importante, probablemente la despedida de la selección española de ese estadio que tantas alegrías nos ha dado, al Valencia y también a la selección", expuso.

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Por otra parte, el dirigente gallego habló del Nou Mestalla y de sus opciones para ser sede del Mundial 2030. "Estamos trabajando y vamos a estar aquí con los técnicos de FIFA. Vamos a estar en Valencia probablemente antes del final de año con todos los técnicos de FIFA visitando lo que puede ser, y yo deseo que sea, una de las sedes del Mundial 2030 en España", subrayó.

También recalcó que están "trabajando" para que España albergue la final de esa cita. "Estamos trabajando para ello. Creo que no ofrece dudas ese tema, independientemente de los comentarios que surgen en este sentido. España tiene las garantías de éxito para que esa final se dispute en España. Debemos trabajar en esta misma línea que estamos siguiendo ahora", expresó. "Igual que haremos la visita a las nueve sedes, también se hará a Valencia y a Vigo", confirmó.

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"Debemos trabajarlo con la prudencia debida para que los técnicos puedan comprobar cómo está este estadio, la previsión que hay de finalización y demás, para que, de alguna manera, pueda acoger a grandes partidos de ese Mundial que va a ser memorable, el Mundial del Centenario 2030", concluyó.