Hamás califica de "grave ataque a la justicia" las sanciones de EE.UU. a la CPI

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Jerusalén, 9 oct (EFE).- El movimiento islamista palestino Hamás calificó este viernes de "grave ataque a la justicia internacional" las sanciones anunciadas por el presidente estadounidense Donald Trump contra la Corte Penal Internacional (CPI), que consideró un "intento flagrante" de proteger al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de rendir cuentas por los crímenes cometidos en Gaza.

En un comunicado, el grupo afirmó que la decisión busca blindar a Netanyahu y a los líderes israelíes frente a acusaciones de "crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad" contra el pueblo palestino en la Franja.

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Hamás aseguró además que los elogios de Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto de la CPI, a la decisión de Washington revelan su "miedo" a rendir cuentas y su intento de "evitar ser llevado ante la Corte".

"Atacar a la CPI por cumplir con su responsabilidad de perseguir a los autores de los crímenes internacionales más graves no la disuadirá de cumplir con su deber", sostuvo el movimiento, que añadió que la justicia "no debe estar sujeta en modo alguno a presiones políticas ni a regateos".

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El grupo pidió a los países de todo el mundo, en especial a los Estados parte del Estatuto de Roma, que rechacen las sanciones, apoyen a la Corte y adopten "medidas prácticas" para proteger a sus jueces y a su personal.

El Departamento de Estado estadounidense anunció este viernes nuevas sanciones contra la CPI, que se suman a las ya impuestas a 17 personas. El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió de que Washington prohibirá las transacciones con el tribunal para "paralizar su capacidad" de actuar contra Estados Unidos.

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Netanyahu elogió horas después a Trump y a Rubio por "tomar esta decisión crítica" y calificó a la CPI de "organismo político que representa una amenaza mortal para las democracias respetuosas de la ley".

El anuncio estadounidense llegó horas después de que se conociera la concesión del Premio Nobel de la Paz a la sudafricana Navi Pillay, exjueza de la CPI, que presidió la comisión de investigación de la ONU que concluyó en 2025 que Israel ha cometido genocidio en Gaza.

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Los jueces de la CPI emitieron en noviembre de 2024 órdenes de arresto contra Netanyahu y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza. La Corte emitió también una orden contra el líder del brazo armado de Hamás Mohamed Deif, cuya muerte confirmó después el propio grupo. EFE