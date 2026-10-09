Mohamed VI critica la "irresponsabilidad" de políticos españoles y rechaza "presiones"

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Rabat, 9 oct (EFE).- El rey Mohamed VI ha criticado hoy las "declaraciones irresponsables" de sectores políticos y mediáticos en España, que no ha citado, sobre el problema migratorio y ha advertido de que la "asociación es una opción soberana" y no objeto de "presión, amenaza ni chantaje".

En un discurso durante la ceremonia de apertura de la nueva legislatura parlamentaria, Mohamed VI ha admitido que el modelo de cooperación en materia migratoria está "superado", ha cargado contra decisiones judiciales adoptadas en España "alejadas de la realidad" y ha anunciado que Marruecos propondrá a sus socios una nueva estrategia para impulsar el desarrollo, la competitividad y la estabilidad regional.

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Marruecos ha consolidado su posición internacional como "socio responsable y fiable, comprometido con el cumplimiento de sus obligaciones y espera de sus socios un trato análogo", ha dicho en su intervención, más de dos meses después de la crisis abierta por el cruce masivo irregular a Ceuta y a pocos días de la visita de los reyes de España a las ciudades autónomas españolas en el norte de África. EFE

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