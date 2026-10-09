Espana agencias

Mohamed VI critica la "irresponsabilidad" de políticos españoles y rechaza "presiones"

Guardar

Rabat, 9 oct (EFE).- El rey Mohamed VI ha criticado hoy las "declaraciones irresponsables" de sectores políticos y mediáticos en España, que no ha citado, sobre el problema migratorio y ha advertido de que la "asociación es una opción soberana" y no objeto de "presión, amenaza ni chantaje".

En un discurso durante la ceremonia de apertura de la nueva legislatura parlamentaria, Mohamed VI ha admitido que el modelo de cooperación en materia migratoria está "superado", ha cargado contra decisiones judiciales adoptadas en España "alejadas de la realidad" y ha anunciado que Marruecos propondrá a sus socios una nueva estrategia para impulsar el desarrollo, la competitividad y la estabilidad regional.

PUBLICIDAD

Marruecos ha consolidado su posición internacional como "socio responsable y fiable, comprometido con el cumplimiento de sus obligaciones y espera de sus socios un trato análogo", ha dicho en su intervención, más de dos meses después de la crisis abierta por el cruce masivo irregular a Ceuta y a pocos días de la visita de los reyes de España a las ciudades autónomas españolas en el norte de África. EFE

(Foto) (Vídeo)

(Más información en EFE Internacional)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una mujer argentina reservó de urgencia un hotel en Madrid para sus padres, pero era una estafa: “Siguen teniendo los datos de mi tarjeta”

Reservó de urgencia un alojamiento en Booking para sus padres, pero tras detectar varias irregularidades descubrió el fraude y ahora teme que usen sus datos bancarios

Una mujer argentina reservó de urgencia un hotel en Madrid para sus padres, pero era una estafa: “Siguen teniendo los datos de mi tarjeta”

La preocupante reaparición de Mohamed VI: camina con muleta, voz ahogada y la firme sombra de su hijo Moulay Hassan

El monarca acude al Parlamento luciendo la tradicional chilaba amarilla con un aspecto que hace encender las alarmas sobre su estado de salud

La preocupante reaparición de Mohamed VI: camina con muleta, voz ahogada y la firme sombra de su hijo Moulay Hassan

El Gobierno no descarta indultar al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz antes de las elecciones

El presidente ha asegurado que el Ejecutivo evalúa las iniciativas que aún puede aprobar antes de los comicios del 29 de noviembre

El Gobierno no descarta indultar al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz antes de las elecciones

Jorge, aprendiz de fontanero a los 43 años: “Es el oficio con más demanda, todo el que nos llama dice ‘venid rápido’”

Tras pasar por la hostelería y la automoción, comenzó desde cero en las reformas y busca consolidarse en un oficio con salida laboral

Jorge, aprendiz de fontanero a los 43 años: “Es el oficio con más demanda, todo el que nos llama dice ‘venid rápido’”

El rey Mohamed VI de Marruecos habla por primera vez de Ceuta: reprocha la “instrumentalización” de la crisis y advierte de que no caben “chantajes” en la relación con España

El rey marroquí reconoció avances en la cooperación bilateral, incluida la lucha contra la inmigración irregular, pero señaló que esa colaboración enfrenta desafíos por “ciertas disposiciones legales anticuadas”

El rey Mohamed VI de Marruecos habla por primera vez de Ceuta: reprocha la “instrumentalización” de la crisis y advierte de que no caben “chantajes” en la relación con España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno no descarta indultar al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz antes de las elecciones

El Gobierno no descarta indultar al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz antes de las elecciones

Jorge, aprendiz de fontanero a los 43 años: “Es el oficio con más demanda, todo el que nos llama dice ‘venid rápido’”

El rey Mohamed VI de Marruecos habla por primera vez de Ceuta: reprocha la “instrumentalización” de la crisis y advierte de que no caben “chantajes” en la relación con España

Hace un ‘simpa’, huye durante 100 kilómetros y acaba en un rescate inesperado entre las zarzas

Antes de activar la navegación en el móvil, revisa estos cinco ajustes para evitar rutas más lentas, peajes y avisos innecesarios

ECONOMÍA

España no logra construir las viviendas que necesita: el déficit llegará al millón en 2028, calcula el Banco de España, e insta a invertir más

España no logra construir las viviendas que necesita: el déficit llegará al millón en 2028, calcula el Banco de España, e insta a invertir más

La pasarela al RETA puede aprobarse antes de las elecciones del 29N: 150.000 mutualistas piden una solución

Panamá ya no es un paraíso fiscal: la UE lo excluye de su lista negra tributaria

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El euríbor encarece las hipotecas y obliga a las familias a buscar casas 26.000 euros más baratas que hace tres meses

DEPORTES

La reflexión de Gerard Piqué sobre sus inversiones: “Mucha gente emprende para ganarse la vida, yo lo hago para pasármelo bien”

La reflexión de Gerard Piqué sobre sus inversiones: “Mucha gente emprende para ganarse la vida, yo lo hago para pasármelo bien”

La reflexión de David Villa sobre su infancia: “Mi padre se jugaba la vida a 800 metros bajo tierra en la mina de carbón para darme una oportunidad”

Un ex luchador de la UFC defiende el honor de Ilia Topuria tras su derrota ante Justin Gaethje: “Estaba dispuesto a morir ahí dentro”

La reflexión de Fernando Torres sobre la vivienda: “He vivido toda mi vida en un piso de 80 metros y ahora tengo una vida totalmente diferente, pero soy de un barrio obrero”

Quién es Shai Gilgeous-Alexander: la estrella de la NBA que se ha incorporado como accionista en el Atlético de Madrid