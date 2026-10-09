El TPI destaca que el Nobel concedido a Pillay "reconoce el papel vital de la justicia internacional" para la paz

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La presidenta del Tribunal Penal Internacional (TPI), Tomoko Akane, ha destacado este viernes que el Premio Nobel de la Paz concedido a la jurista sudafricana Navanethem Pillay "reconoce el papel vital de la justicia internacional" para lograr "una paz duradera" a nivel mundial.

"Felicito a Navi Pillay por haber sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2026", ha dicho Akane, quien ha incidido en que el premio supone "un reconocimiento importante al papel vital que desempeña la justicia internacional como piedra angular de una paz duradera".

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"En un momento de profundos desafíos para el orden jurídico internacional y el Estado de derecho, este reconocimiento cobra una importancia especial", ha manifestado en un comunicado facilitado a Europa Press por un portavoz del TPI.

El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnes, ha destacado durante el anuncio que "el Premio Nobel de la Paz 2026 es para una persona cuya excepcional valentía e integridad han encabezado el camino hacia un orden legal internacional más exhaustivo", antes de destacar la labor de Pillay a la hora de avanzar para que los responsables de "crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio" son llevados ante los tribunales.

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Pillay, nacida en Sudáfrica, inició su labor como abogada defensora del líder contra el Apartheid Nelson Mandela, tras lo que ha sido magistrada del Tribunal Supremo de Sudáfrica, del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y jueza del propio TPI entre 2003 y 2008, además ser Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014.

Asimismo, entre 2021 y 2025 fue presidenta de una comisión de Naciones Unidas encargadas de investigar los abusos de los Derechos Humanos en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, mientras que en la actualidad es jueza 'ad hoc' en el caso que juzga a Birmania por acusaciones de genocidio contra la minoría musulmana rohingya en el estado de Rajine.

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