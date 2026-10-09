Ataque con dos drones contra el centro de un grupo opositor kurdoiraní en el norte de Irak

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Bagdad, 9 oct (EFE).- Dos drones impactaron en la noche del jueves en un campamento de opositores kurdos iraníes en la ciudad kurda iraquí de Erbil (norte), sin causar víctimas, en el primer ataque de este tipo desde la reciente retirada de Irak de las tropas de la coalición antiyihadista internacional, liderada por Estados Unidos, informaron fuentes oficiales y diversos medios.

Según un comunicado del Servicio Antiterrorista de la región autónoma iraquí del Kurdistán, el ataque se produjo en la medianoche del jueves a viernes cuando "dos drones cargados de explosivos impactaron en un campamento de refugiados situado en la zona de Rizgari, en el distrito de Khabati, en Erbil".

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"Afortunadamente, no hubo víctimas", afirmó la nota, sin precisar detalles, si bien medios kurdos iraquíes aseguraron el ataque tuvo como blanco un centro de la organización opositora kurda iraní 'Khabat'.

El medio kurdo iraquí Rudaw, que cita al responsable de Relaciones de 'Khabat', un grupo armado de la oposición iraní que opera desde el Kurdistán iraquí, confirmó que "no hubo víctimas mortales, pero sí daños materiales en la sede y sus alrededores", e indicó que la organización "había evacuado la sede con antelación".

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Se trata del primer ataque con drones registrados contra Erbil desde que se completó, el pasado 30 de septiembre, la retirada del país árabe de la coalición internacional liderada por EE.UU, cuyos sistemas solían interceptar este tipo de proyectiles.

Ningún grupo reivindicó ese nuevo ataque, si bien las autoridades del Kurdistán iraquí habían responsabilizado en varias ocasiones a Irán y a grupos chiíes iraquíes alineados con Teherán de agresiones similares, en medio del conflicto bélico entre la República Islámica y EE.UU.

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El primer ministro del Gobierno autónomo de la Región del Kurdistán, Masrour Barzani, ha afirmado recientemente que la adquisición de sistemas de defensa antiaérea era una sus principales prioridades en las negociaciones que mantiene con el Gobierno central de Bagdad. EFE