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Alto comisionado ONU: Nobel a Pillay es vital en momento de continuos ataques a derechos

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Ginebra, 9 oct (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, felicitó este viernes a su antecesora en el cargo, Navi Pillay, por el Premio Nobel de la Paz, que en su opinión llega en un momento crucial para la defensa de las libertades fundamentales, puestas en duda por los más poderosos.

"El premio es particularmente importante en un momento en el que los derechos humanos están siendo atacados desde muchos frentes, también por aquellos que ejercen un poder inmenso", destacó a los periodistas el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas.

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Türk consideró el galardón un reconocimiento también a la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que el dirige desde 2022 y Pillay encabezó entre 2008 y 2014: "si uno recorre este edificio hoy, se respira emoción, felicidad y una inmensa alegría porque uno de los nuestros ha recibido el Nobel de la Paz". EFE

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