El movimiento 'Cucaracha' anuncia la puesta en libertad de su portavoz detenido en la víspera

Guardar

El movimiento juvenil indio Partido Popular de la Cucaracha (CJP) ha afirmado este jueves que su portavoz y dirigente detenido en la víspera, Deepak Baliyan, ha sido puesto en libertad tras "dar una vuelta de 100 kilómetros" retenido por la Policía del estado de Rajastán, en el oeste del país.

Deepak Baliyan fue puesto en libertad a última hora de la noche", ha anunciado esta mañana en redes sociales el coorganizador del movimiento Ashutosh Ranka, que ha asegurado que "la Policía de Rajastán lo llevó a dar una vuelta de 100 kilómetros, pero luego tuvo que dejarlo de vuelta en su casa".

PUBLICIDAD

Ranka ha subrayado que "hay límites que no se deben traspasar" y ha considerado "bueno" el cuerpo policial regional "se haya dado cuenta de ello al final".

Deepak Baliyan no se ha pronunciado hasta el momento acerca de los hechos, pero en su cuenta en la red social X sí figura un mensaje firmado por su equipo, que advierte que "el teléfono de Deepak Baliyan ha sido destrozado por la Policía de Kathumar", ciudad del estado de Rajastán. "También se ha sabido que se le prometió una reunión con su madre --alegando el delicado estado de salud de ella-- y que durante este tiempo se obtuvieron sus firmas", agrega la publicación.

PUBLICIDAD

El CJP denunció en la víspera la detención de Baliyan en su propio domicilio, afirmando que su portavoz "habría sido arrastrado, golpeado y detenido por la Policía de Rajastán, y trasladado a un lugar desconocido". "Esta es la cara absolutamente dictatorial de este Gobierno", aseveró la formación, adjuntando un vídeo de lo que parece la detención del portavoz por parte de las fuerzas de seguridad indias.

La noticia trascendió en medio de las protestas de los últimos días contra el jefe de la Comisión Electoral india, Gyanesh Kumar, acusado de intentar manipular el padrón electoral para favorecer al partido del primer ministro, Narendra Modi.

Las manifestaciones, que exigen la dimisión de Kumar, fueron impulsadas precisamente por este colectivo juvenil, encabezado por asambleas de estudiantes, que ha logrado un enorme peso social durante este año hasta llegar a forzar incluso este pasado verano la dimisión del ministro de Educación del país tras un escándalo de filtraciones de exámenes.

PUBLICIDAD

LLAMAMIENTO A LA POLICÍA PARA QUE NO ACTÚE COMO AGENTES DEL RAJ

De todos modos, el coorganizador del Partido Popular de la Cucaracha ha enviado un mensaje a los agentes de todos los estados indios en una publicación difundida poco después en la que, anotando que "lo que se les obliga a hacer ahora mismo responde a órdenes superiores", les pregunta "cómo pueden alzar la mano contra sus propios hijos", y "cómo pueden llevárselos a rastras en plena noche, actuando como matones".

PUBLICIDAD

"Incluso durante el Raj británico, hubo policías que dispararon contra sus propios compatriotas alegando que simplemente cumplían con su deber. Pero recuerden: hoy en día, la nación considera a esos agentes como traidores", ha subrayado.

Además, ha remarcado que el CJP sigue "las enseñanzas" del dirigente del movimiento de independencia Mahatma Gandhi y del arquitecto de la Constitución india, Babasaheb Ambedkar", y se adhiere al "camino de la no violencia y de la Constitución".

"No alzaremos la mano contra nadie ni recurriremos a la violencia. Pero también deben comprender que, hagan lo que hagan, mañana llegaremos a Jantar Mantar, pase lo que pase", ha advertido, en previsión del acto programado por el movimiento en los casi tricentenarios observatorios astronómicos de Jaipur, en el propio estado de Rajastán.

PUBLICIDAD