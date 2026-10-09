Ecuador incauta 1,6 toneladas de cocaína ocultas en un contenedor con destino a México

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Guayaquil (Ecuador), 8 oct (EFE).- La Policía ecuatoriana incautó 1,6 toneladas de cocaína que estaban ocultas en un contenedor que tenía como destino México, en una operación en la que dos personas fueron detenidas, según informó este jueves el ministro del Interior, John Reimberg.

La droga estaba dividida en 1.684 bloques que fueron hallados durante un operativo realizado en un puerto de la ciudad de Guayaquil, la ciudad más poblada del país, por donde salen los buques que llevan los productos de exportación hacia Norteamérica, Europa y otros destinos.

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El ministro Reimberg señaló que los bloques de cocaína fueron encontrados dentro de "una maquinaria industrial declarada como separador de metales" que estaba en el contenedor.

Los agentes policiales detuvieron a la gerente y el representante de la empresa exportadora.

De acuerdo al alto funcionario, la droga incautada tendría un valor de 50,2 millones de dólares en el mercado estadounidense.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

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Guayaquil es un punto clave en esa ruta y en sus puertos se incauta más droga que en otros ubicados a lo largo de la costa ecuatoriana. EFE